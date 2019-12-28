Le Monde: «исторические инсинуации» Путина обострили отношения России и Польши

В ответ на резкие высказывания Владимира Путина о сговоре Польши с гитлеровской Германией Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России, пишет Le Monde. Внешнеполитическое ведомство страны выразило протест против «исторических инсинуаций» главы Кремля и напомнило, что СССР наравне с Германией несёт ответственность за нарушение мира в Европе.

В пятницу, 27 декабря, МИД Польши вызвал посла России после заявления президента Владимира Путина, который обвинил Польшу в сговоре перед Второй мировой войной и антисемитизме, сообщает Le Monde. Варшава выразила «решительный протест против исторических инсинуаций, которые допустили в течение нескольких последних дней представители высшей власти Российской Федерации», — цитирует агентство PAP польское ведомство. Как отмечает издание, сейчас отношения двумя странами сильно напряжены: Польша, член НАТО и ЕС, опасается того, что она называет агрессивными тенденциями России, особенно в отношении Украины.

Французская газета напоминает, что за последние дни Путин дважды обвинил Польшу в сговоре с Гитлером перед началом войны. Во вторник в российском МИД президент рассказал о найденных в архивах документам, согласно которым поляки «практически заключили союз с Гитлером». По словам главы государства, его «задело», как Гитлер и Польша обсуждали так называемый еврейский вопрос. Он назвал польского посла того времени в Берлине «сволочью» и «антисемитской свиньёй» за то, что тот обещал воздвигнуть «красивый памятник» Гитлеру, который предложил «отправить евреев в африканские колонии». Кроме того, Путин провёл параллели с решениями действующего руководства страны, которое «разрушает памятники солдатам Красной Армии», когда-то почитавшихся как освободители их земель от захватчиков.

В последние дни Россия и Польша увеличили число обвинений, связанных с историей. Российское внешнеполитическое ведомство осудило «агрессивную риторику» Варшавы, в то время как польский МИД выразил свою «обеспокоенность» тем, что Кремль «демонстрирует ложную картину событий».

Отмечается, что уже долгие годы Россия критикует страны Запада за то, что они забыли о многочисленных жертвах СССР и, в частности, 27 млн советских граждан, умерших за время Второй мировой войны. Так, 20 декабря Путин осудил принятую в сентябре резолюцию Европарламента по «европейской памяти», которая ставит на одну чашу весов коммунизм и нацизм.

Как пишет Le Monde со ссылкой на агентство PAP, в пятницу МИД Польши подчеркнул, что страна была «первым государством, начавшим в 1939 году вооружённое сопротивление немецкой армии, которую поддерживал Советский Союз»*. Ведомство напомнило, что в результате нападения Германии погибло около 6 млн граждан Польши, среди который 3 млн составляют евреи. В то же время Россия «пытается минимизировать ответственность Советского Союза в развале мира в Европе», хотя в 1939—41 годах он был «союзником Германии Адольфа Гитлера».