Shanghai Observer: вместо зимней сказки москвичей ждёт Новый год под дождём

Снежная зима в Москве похожа на сказку, однако не в этом году: в последние две недели в столице России установилась на редкость «жаркая» для декабря погода. Как пишет Shanghai Observer, по прогнозам синоптиков, в новогодние праздники снега по-прежнему не будет, возможен дождь, и это может повлиять на то, как местные жители собрались отмечать этот важный праздник.

Снежная московская зима похожа на сцену из сказки, однако в этом году всё изменилось. Как пишет Shanghai Observer, в последние две недели в столице России установилась на редкость «жаркая» погода, температура легко поднимается до +4 °C. Дошло даже до того, что начали расцветать подснежники, которые являются символом весны.

Как отмечает издание, 18 декабря Москва пережила самый тёплый день за последние сто лет. Росгидромет также сообщает, что этот год стал самым тёплым в Москве, побив полуторавековой рекорд. Температура в декабре этого года примерно на 10 градусов выше средней температуры того же периода в прошлом году, поэтому эту зиму можно назвать «очень тёплой».

Но такая погода удивляет не только людей. На официальном сайте московского ботанического сада появилось объявление о том, что уже начинают расцветать подснежники. Кроме того, садоводы опасаются, что скоро начнёт распускаться вишня, сезоном цветения которой тоже является весна.

В отношении такой редкой аномальной погоды одни местные жители радуются, а другие беспокоятся.

«Мне нравится такая погода, это нормально для Европы. Когда цветы раскроются во всей красе, всем станет лучше», — говорит Светлана Золотухина, посетительница Ботанического сада.

Другая посетительница Ботанического сада, Светлана Грибкова, заявила, что считает такую ситуацию ненормальной: «Я хочу увидеть снег, потому что он защищает растения зимой. Это не наша зима».

«Такая погода не для Москвы. Я родилась и всю жизнь прожила в Москве. Мы привыкли к настоящей зиме», — сказала Людмила Бирюкова, ещё одна посетительница Ботанического сада.

Как заключает издание, по прогнозам синоптиков, в новогодние праздники снега по-прежнему не будет, возможен дождь, что может повлиять на то, как местные жители собрались отмечать этот важный праздник.