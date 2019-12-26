Shanghai Observer: вместо зимней сказки москвичей ждёт Новый год под дождём
Снежная московская зима похожа на сцену из сказки, однако в этом году всё изменилось. Как пишет Shanghai Observer, в последние две недели в столице России установилась на редкость «жаркая» погода, температура легко поднимается до +4 °C. Дошло даже до того, что начали расцветать подснежники, которые являются символом весны.
Как отмечает издание, 18 декабря Москва пережила самый тёплый день за последние сто лет. Росгидромет также сообщает, что этот год стал самым тёплым в Москве, побив полуторавековой рекорд. Температура в декабре этого года примерно на 10 градусов выше средней температуры того же периода в прошлом году, поэтому эту зиму можно назвать «очень тёплой».
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