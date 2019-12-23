Член конгресса США Максин Уотерс назвала Трампа «марионеткой Путина» и раскритиковала его идею, что во вмешательстве в американские выборы 2016 года виновата Украина, пишет Daily Mail. По её словам, если не убрать Трампа с его поста, то в следующем году он пригласит в Белый дом Владимира Путина, который и убедил американского президента в причастности Украины к вмешательству в выборы.

Конгрессмен Максин Уотерс заявила, что если не убрать Трампа с его поста, то в следующем году он пригласит в Белый дом Владимира Путина, пишет Daily Mail. Таким сообщением в Twitter она отреагировала на беспокойство американских чиновников, что российский президент оказал влияние на взгляды Трампа по Украине: в частности, что именно Украина вмешалась в ход американских выборов в 2016 году. Кроме того, в своей записи она назвала Трампа «марионеткой Путина».

Ранее высокопоставленный чиновник из Белого дома сказал, что Трамп считает, что в предвыборную кампанию 2016 года вмешалась Украина, потому что ему так сказал Путин. Такую же идею продвигают республиканцы в конгрессе. Они жалуются, что американские чиновники не выразили интереса к признакам, которые говорят об этом. В свою очередь, журналист Daily Mail пишет, что если они не выразили интереса, так это потому что считают такую идею «фантастикой».

Сама идея об украинском вмешательстве заключается в том, что якобы взлом демократов был подстроен с помощью Украины, чтобы обвинить в том Россию. Впрочем, автор статьи настаивает, что всё равно якобы есть некие доказательства, которые указывают на Россию.