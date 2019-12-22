Frankfurter Allgemeine: три российских моржа установили ёлку на дне Байкала

Три российских моржа окунулись на дно сибирского озера Байкал, чтобы установить там новогоднюю ёлку, сообщает Frankfurter Allgemeine. Несмотря на технические трудности им удалось справиться с поставленной задачей. Заодно мужчины убрали мусор, отмечает издание.
Морозный праздник. На дне озера Байкал в Сибири собираются поставить новогоднюю ёлку. Эти три российских моржа считают, что миссия вполне выполнима.
При температуре воды чуть выше 0°C эта идея звучит очень освежающе.
ЕГОР ЛЕСНО, морж:Глубина здесь три метра. Толщина льда где-то сантиметров 40. Долго выпиливали, потому что получилась такая техническая заминочка. Мы проплыли, установили ёлку. Покружили вокруг неё. Здесь очень красиво. Здесь старый пирс. Остатки. Брёвна валяются. К сожалению, валялся также мусор, но мы его убрали.
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в ходе нормандского саммита украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он не может поддержать разведение сил, «потому что это очень отдалённая цель».
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, приедет в Южный федеральный округ для участия в открытии железнодорожной части Крымского моста. В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.
Россия презентовала Соединённым Штатам вживую систему «Авангард» и готова показать «Сармат», заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва будет готова встраивать эти вооружения в договор СНВ-III после его продления.
Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова.
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза «поблагодарили США» за введение санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Польши о том, что высказывания российских властей относительно Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».
Выборы в нижнюю палату парламента в Узбекистане признаны состоявшимися. По словам руководителя секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Худоера Маматова, явка на 13:00 по местному времени составила 42,4%.
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене с юмором отреагировала на новость о том, что Федерация бокса России подарила квартиру чемпиону WBA в полусреднем весе Александру Беспутину.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза «поблагодарили США» за введение санкций против газопровода «Северный поток — 2».