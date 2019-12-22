Frankfurter Allgemeine Оригинал

Frankfurter Allgemeine: три российских моржа установили ёлку на дне Байкала

Материал представлен в переводе ИноТВ
Три российских моржа окунулись на дно сибирского озера Байкал, чтобы установить там новогоднюю ёлку, сообщает Frankfurter Allgemeine. Несмотря на технические трудности им удалось справиться с поставленной задачей. Заодно мужчины убрали мусор, отмечает издание.

Морозный праздник. На дне озера Байкал в Сибири собираются поставить новогоднюю ёлку. Эти три российских моржа считают, что миссия вполне выполнима.

При температуре воды чуть выше 0°C эта идея звучит очень освежающе.
 
ЕГОР ЛЕСНО, морж: Глубина здесь три метра. Толщина льда где-то сантиметров 40. Долго выпиливали, потому что получилась такая техническая заминочка. Мы проплыли, установили ёлку. Покружили вокруг неё. Здесь очень красиво. Здесь старый пирс. Остатки. Брёвна валяются. К сожалению, валялся также мусор, но мы его убрали.
 
Дата выхода в эфир 22 декабря 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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