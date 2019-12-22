Frankfurter Allgemeine: три российских моржа установили ёлку на дне Байкала

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03:00 СМИ: «Бавария» договорилась о переходе вратаря «Шальке» Голкипер гельзенкирхенского «Шальке» Александр Нюбель договорился о контракте с мюнхенской «Баварией» и присоединится к команде по окончании текущего сезона.

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