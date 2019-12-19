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NTD: ёлка из ножниц в аэропорту Вильнюса напоминает — всё опасное лучше оставить за бортом
Служба безопасности аэропортов Литвы придумала оригинальный способ напомнить о нормах провоза багажа, соорудив целую новогоднюю ёлку из ножниц, ножей, отвёрток, зажигалок и других запрещённых предметов, которые были изъяты у пассажиров перед посадкой на борт самолёта. Эта оригинальная ёлка будет стоять в аэропорту Вильнюса до конца декабря, и любой желающий может сфотографироваться с ней на память, передаёт NTD.

Вот такую необычную ёлку выставили в аэропорту Вильнюса. Она сделана из ножниц и украшена складными ножами, отвёртками и гаечными ключами. Верхушка увенчана звездой из ножей для нарезки сыра. Все эти предметы изъяты у авиапассажиров.

ВИДАС КСАНАС, глава отдела безопасности аэропортов Литвы: Этой ёлкой мы хотим подчеркнуть, что в ручной клади нельзя проносить любой острый предмет с лезвием длиннее шести сантиметров. Это главное послание. На дереве также есть зажигалки и игрушечные пистолеты. Их тоже запрещено проносить с собой.

Уникальную ёлку создавали несколько недель. Использовали около 200 предметов. Есть зажигалки и даже гильзы от патронов. Высота дерева — полтора метра.

Каждый желающий может сфотографировать ёлку на память. Она простоит здесь до Нового года. Конечно, в аэропорту есть и традиционная красавица-ель: она, как и полагается, украшена шарами, звёздами и гирляндами.

Международный аэропорт Вильнюса — крупнейший в Литве. За год он обслуживает до пяти миллионов пассажиров.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2019 года.

 

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