NTD: ёлка из ножниц в аэропорту Вильнюса напоминает — всё опасное лучше оставить за бортом

03:00 В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.

03:00 Рамос: судья не назначил в ворота «Барселоны» два пенальти Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что в гостевом матче с «Барселоной» в чемпионате Испании судья должен был назначить два пенальти.

03:00 Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.

03:00 Зидан: в матче против «Барсы» мы заслуживали большего Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевой матч с «Барселоной» в чемпионате Испании.

03:00 Российские инспекторы посетят с проверкой военный объект в Черногории Группа российских инспекторов 19 декабря совершит визит на военный объект в Черногории для оценки вооружения и личного состава в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

03:00 Зидан установил достижение в матче с «Барселоной» Француз Зинедин Зидан стал первым тренером мадридского «Реала» в истории, не проигравшим «Барселоне» в своих пяти первых матчах на «Камп Ноу».

03:00 Вальверде: в эль-класико было больше напряжения, чем тактики Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 10-го тура испанской Примеры против мадридского «Реала».

03:00 В Иране рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в Фордо Тегеран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе по иранскому ядерному объекту в Фордо, заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

03:00 Два «Манчестера» сразятся за выход в финал Кубка английской лиги Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка английской лиги.

03:00 В Армении наложили арест на имущество экс-президента Саргсяна В Армении наложили арест на имущество бывшего президента республики Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении и растрате в особо крупных размерах, сообщили в Специальной следственной службе страны.

03:00 Помпео допустил участие на слушаниях в конгрессе по импичменту Трампа Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что готов в случае законодательной необходимости выступить на слушаниях в конгрессе США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

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03:00 «Химки» уступили «Олимпиакосу» в овертайме в матче Евролиги Подмосковные «Химки» уступили в овертайме «Олимпиакосу» в Пирее в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (98:109).

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03:00 «МЮ» победил клуб из четвертого дивизиона и вышел в полуфинал Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл на «Олд Траффорд» представителя четвёртого по силе дивизиона «Колчестер Юнайтед» в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

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03:00 Грызлов: Киев не готов обсуждать разведение по всей линии в Донбассе Киев по-прежнему отказывается обсуждать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, отметил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

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03:00 В МИД Украины прокомментировали слова главы «Нафтогаза» о транзите Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» допустил возможность нового соглашения с Россией о транзите газа.

03:00 Моралес назвал незаконным выданный в Боливии ордер на его арест Бывший боливийский лидер Эво Моралес считает незаконным и противоречащим Конституции выданный в Боливии ордер на его арест.

03:00 «Барселона» и «Реал» сыграли вничью В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».

03:00 Ласицкене планирует начать зимний сезон в Германии Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к зимнему сезону.

03:00 Грызлов: стороны конфликта в Донбассе выступили за прекращение огня Стороны конфликта в Донбассе подтвердили приверженность прекращению огня в регионе по итогам встречи контактной группы в Минске, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

03:00 Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста Политолог Иван Мезюхо в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

03:00 В трёх городах Крыма запустят троллейбусы с Дедом Морозом В Симферополе, Ялте и Алуште запустят троллейбусы с Дедом Морозом и Снегурочкой с 27 декабря, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

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03:00 В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России В России снизилась доля граждан, которые оплачивают товары и услуги наличными, а не безналичным способом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, опубликованного на сайте Банка России.

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03:00 «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» на клубном чемпионате мира В полуфинале клубного чемпионата мира «Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у мексиканского «Монтеррея».

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03:00 ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги В матче регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал крупную победу над сербской «Црвеной Звездой».

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