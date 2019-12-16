SRF разрешил экологический спор сторонников живых и искусственных ёлок

Во времена споров из-за экологии «ничего не подозревающие новогодние ёлочки» также становятся поводом для дискуссий, передаёт SRF. Искусственные или живые? Пластик — зло для окружающей среды? И насколько вообще экологичны настоящие? Швейцарский телеканал дал ответы на эти вопросы всем тем, кто «сцепился в клинче» из-за новогодних ёлок.

Вот эта новогодняя ёлка может легко простоять у вас до летних каникул. Ей ничего не будет, ведь она — из пластика. Однако во времена споров из-за экологии качество материала, из которого сделаны ничего не подозревающие новогодние ёлочки, также становится поводом для дискуссий. Пластиковые или настоящие? Пластик — зло для окружающей среды? И насколько вообще экологичны настоящие ёлки? Наш корреспондент Кристоф Ляйзибах даст ответы на эти вопросы всем тем, кто сцепился в клинче из-за новогодних ёлок.



Сочно-зелёная, покрытая белоснежной глазурью, или со встроенной гирляндой: выбор новогодних ёлок из пластика велик. И всё же мнения на их счёт сильно расходятся.



ИРИС ШТАЙНЕР, домохозяйка: Во-первых, искусственные ёлки меня просто ужасают. Во-вторых, их запах. Это, конечно, нечто особенное.



НЕВЕНКА ГАДЗИЧ, работница сферы услуг: На протяжении 15 лет у меня была искусственная ёлка. Она сломалась, и вот сейчас мы хотим купить ещё одну такую. На мой взгляд, так меньше наносится вреда окружающей среде.



Искусственная из Китая или настоящая из Швейцарии? Консалтинговая фирма в сфере экологии Carbotech сравнила отрицательное воздействие на окружающую среду.



ТОМАС КЭГИ, эксперт в сфере экологического баланса, Carbotech: Пластиковые новогодние ёлки, которые пользуются плохой репутацией, могут показать лучшие результаты, когда их неоднократно используют.



Если конкретнее, то пластиковая новогодняя ёлка, которую использовали четыре раза подряд, показала такой же результат, как и настоящая. Начиная с пятого использования, экологический баланс у искусственной ёлки даже лучше.



Использование ёлочных культур недооценено, убеждён Гидо Вики. Их посадкой он занимается в Рёмерсвиле в кантоне Люцерн.



ГИДО ВИКИ, производитель новогодних ёлок: Здесь обитают животные. На больших машинах мы тут не ездим. Здесь они чувствуют себя в безопасности. Здесь точно есть дикие зайцы, птицы и пчёлы. Ну а летом мы здесь жарим шашлыки.



Несмотря на шумиху вокруг новогодних ёлок, цифры показывают, что по сравнению с остальными новогодними грехами отрицательное воздействие на окружающую среду новогодних ёлок скорее несущественно, и не важно — искусственная или настоящая.



Дата выхода в эфир 14 декабря 2019 года.