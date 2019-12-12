Euronews: обратная сторона гламура — полурабский труд и ущерб экологии

Не секрет, что многие компании по производству одежды и аксессуаров прибегают к низкооплачиваемому, почти рабскому труду на фабриках в странах третьего мира. Помимо этого, исследования показывают, что модная индустрия является одним из главных загрязнителей окружающей среды. Как передаёт Euronews, проблема стала настолько глобальной, что закрывать на неё глаза ни производители, ни тем более потребители уже не могут.

Мода, дизайн, гламур — часто за броскими вывесками известных брендов кроются факты, о которых не принято говорить. Не секрет, например, что многие компании по производству одежды и аксессуаров прибегают к низкооплачиваемому, почти рабскому труду на фабриках в странах третьего мира. Помимо этого, исследования показывают, что модная индустрия является одним из главных загрязнителей окружающей среды — и вот почему.

ФИ ДЖИЛФИЗЕР, эксперт по устойчивому развитию из Oxfam: На модную индустрию приходится больше выбросов парниковых газов, чем на гражданскую авиацию и судоходство, вместе взятые. Также проблема в использовании водных ресурсов. Например, для производства одной пары джинсов и одной футболки требуется столько же воды, сколько человек выпивает в течение 13 лет своей жизни.

ЖЕНЩИНА: Это не только одежда. Следует также учитывать транспортировку, утилизацию упаковок и многое другое.

Проблема стала настолько глобальной, что закрывать на неё глаза ни производители, ни тем более потребители уже не могут. В прошлом году ряд брендов подписали так называемую Хартию индустрии моды по защите климата. Они взяли на себя обязательство сократить выбросы на 30 процентов в ближайшие десять лет. Вот что говорит основательница движения «Модная революция».

ОРСОЛА ДЕ КАСТРО: Мы не делаем никаких различий между брендами, которые производят дешёвую одежду и продукцию класса люкс. В нашем движении мы считаем, что абсолютно все участники индустрии моды должны нести свою ответственность.

ФИ ДЖИЛФИЗЕР: Существует такое понятие, как «быстрая мода» — это модель потребления, когда одежда стоит недорого, но и изнашивается быстрее, соответственно, требует частого обновления гардерода. Очевидно, что такой подход наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Но проблемы есть и при изготовлении дизайнерских вещей. На самом деле каждый ритейлер должен задуматься о том, какое влияние модная индустрия оказывает на экологию.

Согласно всё той же «Хартии индустрии моды по защите климата», компании-производители одежды планируют выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году, но как именно — пока непонятно.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2019 года.