Euronews: обратная сторона гламура — полурабский труд и ущерб экологии
Мода, дизайн, гламур — часто за броскими вывесками известных брендов кроются факты, о которых не принято говорить. Не секрет, например, что многие компании по производству одежды и аксессуаров прибегают к низкооплачиваемому, почти рабскому труду на фабриках в странах третьего мира. Помимо этого, исследования показывают, что модная индустрия является одним из главных загрязнителей окружающей среды — и вот почему.
ФИ ДЖИЛФИЗЕР, эксперт по устойчивому развитию из Oxfam: На модную индустрию приходится больше выбросов парниковых газов, чем на гражданскую авиацию и судоходство, вместе взятые. Также проблема в использовании водных ресурсов. Например, для производства одной пары джинсов и одной футболки требуется столько же воды, сколько человек выпивает в течение 13 лет своей жизни.
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