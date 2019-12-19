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Yle: финский журналист объяснил, почему российские поезда не опаздывают

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Финский журналист Эркка Микконен признался, что раз за разом поражается тому, с какой точностью курсируют российские поезда. Впрочем, он нашёл этому простое объяснение: дешевизна рабочей силы. Что же касается экологичности, с ней далеко не всё гладко, ведь электрофицирована в стране лишь половина путей, пишет он в статье для издания Yle.
Yle: финский журналист объяснил, почему российские поезда не опаздывают
Reuters

Путешествия на поезде всегда дают возможность расслабиться, однако, как пишет журналист издания Yle Эркка Микконен, особенно хорошо путешествовать на поезде в России.

Автор издания пишет, что раз за разом поражается точности поездов в России: независимо от погодных условий поезда всё время ходят по графику. Снежная буря не вызовет в России беспорядок в железнодорожном сообщении.

«Этому есть простое объяснение. Поддержка состояния железнодорожных путей не автоматизирована, потому что в стране много дешёвой рабочей силы. В случае необходимости российская железнодорожная компания готова отправить мужчин и женщин расчищать пути лопатами даже посреди ночи», — пишет Микконен.
 
Он проехал тысячи километров по России и пересекал на поезде российскую границу. Пока самой долгой его поездкой был путь из Москвы в Центральную Азию, в столицу Казахстана Астану. Но больше всего ему запомнилась поездка из Санкт-Петербурга в Ниццу.
 
«Я выехал в конце зимы и наблюдал за тем, как снежный пейзаж сменялся цветущими весенними пейзажами по мере того, как мы продвигались на юг. Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния», — пишет финский журналист.
 
В Финляндии, заключает Микконен, в моде разговоры о наземных способах передвижения, которые являются не такими вредными для окружающей среды. Но в России об экологичности железнодорожного транспорта не говорят. Однако в России электрифицирована только половина железнодорожных путей, поэтому дизельный локомотив проигрывает по экологичности электровозам.
 
«Для россиян поезд — это хорошая альтернатива. Рельсы всегда были самым дешёвым и естественным способом попасть из одного места в другое», — подводит итог автор Yle.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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