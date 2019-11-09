NTD: россиянин осуществил мечту детства и построил на даче железную дорогу

Под Санкт-Петербургом появилась узкоколейная железная дорога, которую самостоятельно построил на даче местный житель. Дорога состоит из нескольких ответвлений, на ней есть стрелки и даже мост. А по узкоколейке перемещается самодельный паровоз с вагончиками, который мужчина сконструировал при помощи знакомого железнодорожника. В дальнейшем друзья планируют расширить проект, передаёт NTD.

Вот такой самодельный паровоз бегает по узкоколейке в посёлке Ульяновка недалеко от Санкт-Петербурга. Построил всё это рядом со своей дачей Павел Чилин. Так мужчина осуществил мечту детства.



ПАВЕЛ ЧИЛИН, создатель железной дороги: Когда мне было лет 10—11, я первый раз увидел в Литве узкоколейный паровозик. И с тех пор мне очень захотелось, чтобы у меня тоже когда-то появился паровозик!



Строительство началось восемь лет назад: Павел купил участок и стал прокладывать рельсы. Ширина узкоколейки — 30 сантиметров, длина дороги — уже 330 метров.



Позже к Павлу присоединился бывший железнодорожник Сергей Терехов. Паровоз они делали вместе. Правда, процесс затянулся — но в этом году мужчины поднапряглись и закончили строительство. Испытания паровозика начались месяц назад.



ПАВЕЛ ЧИЛИН: Двойственное чувство: с одной стороны, он поехал — а с другой стороны, так устали, что даже не смогли сразу порадоваться. Радуемся вот сейчас, когда совместно ездим, возим песок — катаемся, радуемся, отлаживаем его, регулируем. Вот радость наступает именно сейчас!



Железная дорога состоит из нескольких ответвлений. Есть девять стрелок и даже восьмиметровый мост.



ПАВЕЛ ЧИЛИН: В планах — закончить паровоз, утеплить его, покрасить, сделать пассажирский вагон, а лучше два. А в дальнейшем мы думаем, может быть, о каких-то более серьёзных проектах — может быть, в каком-то парке проложить уже длинную железную дорогу, возможно, несколько километров будет. Туристическую дорогу.



Кроме паровоза, у Павла есть вагончики, мотовоз и механическая дрезина.



Дата выхода в эфир 08 ноября 2019 года.