Обозреватель: украинские трудовые мигранты пополняют криминальную статистику Польши

Украинцы всё чаще пополняют криминальную статистику Польши: они дерутся, воруют, конфликтуют с полицией, ездят пьяными за рулём, и с каждым годом число преступлений, совершённых украинцами, только растёт. Как пишет «Обозреватель», данная ситуация связана с тем, что число украинских трудовых мигрантов в Польше становится всё больше. Эксперты считают, что единственный выход из ситуации — создавать рабочие места на родине и возвращать украинцев домой.

Несмотря на то что украинские трудовые мигранты в Польше часто жалуются на то, что их там обижают, сами украинцы не всегда ведут себя толерантно и тоже совершают преступления, причём порой против своих земляков. Как пишет «Обозреватель», буквально на днях в местечке Доброславов в Люблинском воеводстве произошла трагедия: в жилом вагончике рядом с питомником растений нашли двух жестоко убитых украинцев. Полиция Люблина подозревает в совершении этого преступления 36-летнего украинца. Как пояснили в полиции, все участники трагедии вместе работали на этой ферме.

А в Кракове возле общежития политехнического института двое украинцев напали на студента-земляка. Они нанесли ему удар ножом в спину и ниже поясницы.

Но украинцы совершают преступления не только против своих земляков. В октябре в польском городе Варка в дом к пожилой женщине ворвались трое подвыпивших граждан Украины, которые работали в садах у местного фермера. Угрозами и побоями они пытались заставить женщину отдать им деньги. Вскоре молодых людей задержала местная полиция, теперь им грозит до 12 лет лишения свободы за попытку ограбления.

В городе Гожуве полицейским поступил вызов о том, что на автозаправке один из водителей употребляет алкоголь. Прибывший наряд выяснил, что водителем является 35-летний украинец. Он сначала предлагал полицейским взятку, а потом полез в драку.

А осенью прошлого года 22-летний украинец кидался камнями в полицейских во время марша равенства. Его вместе с другими участниками акции взяли под стражу, согласно законам Польши им грозит до 10 лет.

Как отмечает издание, в прошлом году польская полиция заявляла, что украинцы лидируют в статистике преступлений среди иностранцев. Украинские мигранты почти каждый день становятся героями польской криминальной хроники: они совершают убийства, грабежи, кражи, хулиганства. По данным МВД Польши, в 2011 году украинцы совершили 493 преступления, а в 2015-м — 1315.

Председатель профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который защищает права украинцев в Польше, говорит, что часто сами поляки, которые обижают украинцев, делают это при поддержке самих же украинцев.

«Мы защищаем права украинских граждан в Польше. И как только попадается случай, когда работодатель нарушает права украинца, не выплачивает зарплату, бьёт, то начинаешь разбираться и обязательно наткнёшься, что посредником был наш же гражданин», — говорит Махинько.

Он также считает, что часто причиной драк среди украинцев становится алкоголь.

«Отработали они смену, устали, собираются у себя в комнате, что им ещё делать? Семья осталась дома, заняться нечем. По рюмочке выпьют, потом ещё, а потом и до ссоры доходит», — говорит Махинько и отмечает, что поляки на Украине тоже ведут себя не лучше.

Владислав Тарнавский, который несколько лет учился и работал в Польше, рассказал изданию, что рост преступлений среди украинцев в Польше пропорционально зависит от роста количества трудовых мигрантов.

«В последние годы количество украинцев в этой стране в разы выросло, мы действительно спасаем местную экономику, потому что молодые поляки едут на заработки в Великобританию, Швецию, Германию, США. Естественно, чем больше людей, тем больше преступлений. Чаще всего сюда приезжают жители сёл без образования. Им нечем заняться в нерабочее время. Не все ведь ходят в кино и клубы. Сначала выпьют, потом выясняют отношения. Могут и с поляками подраться, те тоже не уступают, часто провоцируют драку, потому что находятся на своей территории, а украинцев считают неквалифицированными работниками», — говорит Тарнавский.

По мнению юриста Виталия Шевченко, которому приходилось помогать украинцам в Польше, единственный выход из ситуации — вернуть людей на Украину.

«Тут дома у них семьи, дети, родители. Многим просто некогда глупостями заниматься. А там они свободны, никто не видит, выпьют и идут искать приключений, — то подрались, то в магазине что-то украли. Здесь же семьи распадаются, дети без присмотра растут, потом у них проблемы с законом или в личной жизни. Пока не вернём своих граждан на Украину, так и будем пополнять криминальную хронику Польши», — говорит Шевченко.