Stern: умеют успокоить и расслабить — русские без ума от «переселенцев из США»

Обычно альпаки обитают за океаном: с недавнего времени, однако, эти животные становятся всё более популярными в России, сообщает Stern. Причём ценят русские этих переселенцев в первую очередь за их умение успокоить и расслабить, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

Обычно альпаки и ламы обитают в таких странах, как, например, Перу. С недавнего времени, однако, эти животные становятся всё более популярными в России. Тут постарались социальные сети и сарафанное радио.

В частности, на одной ферме в 80 километрах к северу от Москвы посетители могут так сказать вступить в контакт с Альпачино и компанией.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Я мечтала увидеть альпаку. Мой друг сделал мне этот подарок. Они такие классные.

ВТОРАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: После трудовой рабочей недели очень расслабляет. Они такие добрые и ласковые.

Семейство Смирновых познакомилось с альпаками во время заграничной поездки и моментально влюбилось в этих миролюбивых животных. В 2012 году они привезли в Москву первую пару из Соединённых Штатов. В настоящий же момент на их ферме обитают 21 альпака и три ламы. Илья Смирнов — один из владельцев и управляющий фермы.

ИЛЬЯ СМИРНОВ, совладелец фермы: Животные, понятно, они очень крутые. Они классные. Мы хотели создать атмосферу, чтобы всем здесь нравилось — в том числе и животным, альпакам и ламам. Это, кстати, лама. Стой, не ешь это.

Поедание пищи — одно из самых любимых занятий альпак на ровне с купанием, валянием и играми. По словам Смирновых, подмосковный климат идеально им подходит. В мае животных стригут. С каждой альпаки получают четыре килограмма шерсти. Обычно она идёт на производство трикотажа и войлочной обуви. И всё же большинство посетителей фермы ценят альпак прежде всего за то, как эти переселенцы умеют успокоить и расслабить.

Дата публикации 13 декабря 2019 года.