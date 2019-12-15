Всё ради полного контроля — CM о замысле мировых элит создать «безналичное общество»

Мировые элиты хотят установить полный контроль за финансовыми потоками, создав «безналичное общество», пишет Contra Magazin. Для этого банки и платёжные системы делают всё, чтобы отбить у людей охоту пользоваться бумажными деньгами. В будущем хватит одного нажатия кнопки, чтобы лишить человека средств к существованию, предостерегает автор статьи Марко Майер.
Мировые элиты ненавидят наличные деньги, пишет Contra Magazin. И не случайно то, что недавно Международный валютный фонд (МВФ) озвучил «рекомендации» для Центробанков и правительств о том, как отбить у людей охоту пользоваться бумажными деньгами.
В качестве одного из методов предлагается отменить купюры с большим номиналом, рассказывает автор статьи Марко Майер. И мир уже движется в этом направлении — в Европе и других развитых странах. Также МВФ советует ввести верхний предел для наличного расчёта. В довесок к этому существуют комиссии за съём бумажных денег с банкомата, а также внесение их на счёт.
Также обсуждается возможность обесценивания наличной валюты по отношению к цифровой, когда покупатель будет доплачивать за товар, если использует купюры. И со временем разница в стоимости будет только расти.
В результате будет создано «безналичное общество», в котором финансовые предприятия получат полный контроль над деньгами людей, предостерегает издание. Будет достаточно одного нажатия кнопки, чтобы лишить человека средств к существованию. Особенно это опасно для оппозиционеров и борцов с системой, ведь уже сейчас блокируются банковские счета и аккаунты в платёжных системах, предостерегает Майер.
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