NBC: США заполонили фальшивые купюры со студий Голливуда

Американские спецслужбы заметили наплыв фальшивых купюр, часть из которых предназначена для киносъёмок и имеет соответствующую отметку, передаёт NBC News. Фальшивомонетчики при этом рассчитывают на невнимательность людей.

Когда в Голливуде хотят показать, как актёры разбрасываются деньгами, как в сцене в «Казино»…

ФРАГМЕНТ ИЗ ФИЛЬМА «КАЗИНО»: Они были уверены, что всё идёт как надо. Так это? Нет.

Или как в «Волке с Уолл-стрит»…

ФРАГМЕНТ ИЗ ФИЛЬМА «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ»: Я говорю вот об этом.

То редко когда эти деньги настоящие. Обычно используются фальшивые купюры, которые выглядят настоящими на расстоянии. Но миллионы таких долларов обнаруживают в кассовых аппаратах американских магазинов, где их принимают за реальные. Хотя на них напечатана надпись, что они ненастоящие: «Только для киносъёмок».

Эксперт по фальшивым деньгам в американских спецслужбах Мэт Фишлер говорит: чтобы понять, что они фальшивые, нужно смотреть внимательно.

МЭТ ФИШЛЕР, эксперт: В данном случае «Только для киносъёмок» написано очень похожим шрифтом, как на настоящей купюре в 100 долларов.

ПИТ УИЛЬЯМС, корреспондент NBC News по юридическим вопросам: Так что я легко могу представить, как простой кассир, который за день имеет дело с тысячей таких, может этого просто не заметить.

МЭТ ФИШЛЕР: Именно на это фальшивомонетчики и надеются.

Только в прошлом году федеральное агентство задержало большую партию фальшивых денег, которая шла из-за рубежа. Вот новый вариант подделок, который быстро набирает обороты: они максимально достоверно выглядят, за исключением надписей на иностранном языке. Их легко найти в интернете. Иногда в рекламном описании к ним пишут, что они для того, чтобы тренировать кассиров обращаться с деньгами, или как подарок-розыгрыш.

МЭТ ФИШЛЕР: Это практически точные копии, за исключением символов на иностранном языке.

У настоящих денег есть особенности, которые крайне тяжело подделать. Например, водяной знак, который виден, только если поместить купюру на свет. У купюр номиналом 5 долларов и более есть внутри защитная нить. У купюр номиналом 10 долларов и выше чернила при наклоне меняются с зелёного на рыжий. А у купюры в 100 долларов на защитной нити в формате 3D цифры 100 меняются на изображение колокола.

ПИТ УИЛЬЯМС: Так что спецслужбы советуют во время новогодних покупок внимательнее смотреть на деньги, которые вам дают на сдачу. Не думайте, что они настоящие лишь потому, что зелёные.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2019 года.