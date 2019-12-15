Hill: Россия и Китай сближаются, благодаря политике США, и в этом главная угроза для Запада

Сотрудничество России и США не данность, оно происходит в ответ на политику США, пишут политологи из Брукингского института в своей статье для The Hill. При этом именно эти страны, если они будут наращивать взаимодействие, и представляют для Вашингтона главную угрозу, отмечают эксперты.

После 25 лет без волнений по поводу соревнования великих держав страны вновь возвращаются в эпоху, похожую на холодную войну, пишут политологи из Брукингского института в своей статье для The Hill. По их словам, такой поворот произошёл после присоединения Крыма к России и после того, как Китай заявил свои права на острова в Южно-Китайском море.

Хотя у России и Китая больше нет единой идеологии, политические соображения их сближают. Обе страны страдают от американских санкций, обе появляются в планах Пентагона из-за своей агрессивной региональной политики: Россия — в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, Китай — в западной части Тихоокеанского региона. Однако обе страны действуют и в других точках планеты: в Латинской Америке и Африке. Обе страны понимают, что им будет трудно в одиночку выступить против НАТО.

Но при этом Россия и Китай друг друга дополняют, отмечают авторы статьи. Так, у России большая территория и ядерное оружие, а также запасы углеводородов, но при этом её население сокращается. А Китай — экономическая мощь, и он занимает второе место в мире по военной силе. Кто-то говорит, что Китай и Россия станут естественными союзниками со временем, другие отмечают их взаимное недоверие. В свою очередь, авторы статьи предлагают рассмотреть эту проблему через призму того, что такое союз.

Во-первых, союз — это сотрудничество стран, у которых совпадают экономические и иные интересы, и часто он строится на торговле оружием. Во-вторых, союз может предполагать в большей части символическое военное сотрудничество или совместные учения. В-третьих, к этому можно добавить желание делиться разведданными и проводить совместные операции и провокации против общих врагов. В-четвёртых, союз может оформляться через формальные договоры, основанные на взаимных обещаниях на случай, если одна из сторон окажется в состоянии войны.

Именно последняя разновидность союза и есть у США с ближайшими союзниками вроде Японии, Южной Кореи и многими странами из НАТО. При этом американским политтехнологам нужно сделать так, чтобы отношения России с Китаем остались в пределах первых двух пунктов, советуют авторы статьи.

Однако уже есть свидетельства, что они зашли глубже, отмечают они. Даже в Африке Москва и Пекин взаимодействуют: так, они провели совместные военно-морские учения с ЮАР у Мыса Доброй Надежды. Хотя в ЮАР их цель обозначили как тренировку по реагированию на угрозы безопасности на море, Россия и Китай тем самым хотели показать свои интересы в регионе.

Так что Европе и США, у которых есть в Африке реальные интересы, нужно как минимум следить за планами России и Китая, а лучше — противодействовать им. При этом авторы статьи советуют администрации Трампа прекратить вводить санкции в одностороннем порядке против России и Китая без требуемого основания. По их словам, сотрудничество России и Китая не данность, оно растёт, благодаря политике США, и Вашингтону нужно всегда иметь это в виду, пишут политологи в статье для The Hill.