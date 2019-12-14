Forbes: «антироссийская атмосфера» в США не позволит увеличить товарооборот с Россией
Хотя основные новости о недавней встрече в Вашингтоне министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом в основном касались скандальной темы «российского вмешательства» в выборы, в российских СМИ также появились публикации о том, что во время этого саммита якобы была выдвинута и ещё одна важная идея о том, что США должны продавать больше товаров в Россию и наоборот. Но учитывая нынешнюю «антироссийскую атмосферу», даже если такое предложение со стороны президента Трампа действительно прозвучало — это скорее стоит расценивать как «фантазии и необоснованный оптимизм», пишет Forbes.
Согласно статистике, по состоянию на октябрь нынешнего года США имеют дефицит торгового баланса с Россией в размере $13,2 млн. А дефицит товарооборота в прошлом году составил $14,2 млн. Из-за санкций американский импорт российских товаров в 2015 году упал до самого низкого уровня с 2004 года, а затем ещё раз — в 2016 году, при этом в течение последних двух лет отмечалось отсутствие роста, говорится в статье.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, Соединённые Штаты сейчас являются «крупнейшим источником» прямых иностранных инвестиций в Россию — однако это противоречит данным Конференции ООН по торговле и развитию, отмечает Forbes. Согласно этой статистике, США даже не входят в первую десятку источников прямых корпоративных инвестиций в Россию: первое место в этом списке занимают Нидерланды, за ними следуют «офшорные гавани», такие как Багамы, Бермудские острова и Люксембург, которые для частного российского бизнеса «зачастую служат убежищем, позволяющим уклоняться от уплаты налогов», подчёркивается в статье.
Между тем, по данным Московской биржи, американские портфельные инвесторы владеют значительной долей акций, зарегистрированных на Московской бирже, и являются главными иностранными владельцами ценных бумаг. Российские рынки капитала открываются все шире, появляются новые возможности для более широкого участия американских игроков в сфере прямых инвестиций, а также для венчурного капитала, подыскивающего технологические стартапы, сообщает Forbes. Международные корпорации также заинтересованы в том, чтобы Россия была «недорогим и высококачественным поставщиком рабочей силы» из числа инженеров-программистов, говорится в статье.
После переговоров в Вашингтоне в российских СМИ появились сообщения о том, что президент Трамп хотел бы «в несколько раз увеличить» товарооборот США с Россией, а в 2020 году якобы должен начать работу двусторонний Деловой консультативный совет. Это может стать «перезагрузкой» отношений с Россией в версии нынешней американской администрации и будет означать передачу эстафеты корпоративным руководителям и инвесторам, которые хотят поддерживать хорошие отношения и сотрудничать с Москвой, отмечает Forbes.
На пресс-конференции в Вашингтоне российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «лидеры частного бизнеса» обеих стран планируют «вырабатывать прагматичные, ориентированные на взаимную выгоду договорённости о проектах в экономической и инвестиционной сферах». Однако сделать ставку на расширение коммерческих связей на практике будет довольно сложно, учитывая, что в Вашингтоне многие по-прежнему хотят «изолировать Россию», подчёркивается в статье.
США и Россия продолжают с подозрением относиться друг к другу даже спустя многие годы после окончания холодной войны, поясняет Forbes: «Многие российские лидеры считают, что Вашингтон воспользовался тем, что после распада Советского Союза Россия оказалась в состоянии кризиса и была разорена». Это разрушило российскую экономику, привело к утечке капитала из России, а обещание Запада принять Россию «под своё крыло» так и не было выполнено — она оставалась там «белой вороной», в том числе и из-за собственного недоверия к «старым врагам» в Европе, и потому, что США своей внешней политикой сдерживали её, чтобы она «знала своё место», говорится в статье.
И хотя Москва и Вашингтон неоднократно обещали «перезагрузить» отношения, включая недавние попытки администрации президента Обамы, однако из-за драматических событий на международной арене санкции против России фактически лишь усиливались. После своего прихода в Белый дом президент Дональд Трамп тоже обещал «перезагрузить отношения» и заявлял, что разумнее было бы поладить с Россией, чем постоянно критиковать её и бороться с ней. «Однако вскоре после победы Трампа на выборах его успех связали с грязными технологиями, применявшимися Россией, и его повсюду обвиняли в том, что он является «марионеткой Путина». И это свело на нет все шансы на разрядку отношений», — подчёркивается в статье.
Не случайно и во время недавней пресс-конференции с участием Лаврова и Помпео журналисты неоднократно поднимали вопрос о вмешательстве России в выборы 2016 года, отмечает автор. Российский дипломат вновь заявил о невиновности Москвы: «Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому, что их не существует», — заявил Лавров. Но в то же время он признал, что весь этот скандал вокруг «вмешательства в выборы», которое Москва категорически отрицает, называя все обвинения «беспочвенными спекуляциями», до сих пор мешает России и США расширять сотрудничество по многим вопросам, заключает Forbes.
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