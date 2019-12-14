Forbes: «антироссийская атмосфера» в США не позволит увеличить товарооборот с Россией

После визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон в российских СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы выразил намерение «в несколько раз увеличить» товарооборот между двумя странами. Но учитывая нынешнюю «антироссийскую атмосферу», которая царит на Западе, подобные пожелания больше похожи на фантазии и необоснованный оптимизм, подчёркивает Forbes.

Хотя основные новости о недавней встрече в Вашингтоне министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом в основном касались скандальной темы «российского вмешательства» в выборы, в российских СМИ также появились публикации о том, что во время этого саммита якобы была выдвинута и ещё одна важная идея о том, что США должны продавать больше товаров в Россию и наоборот. Но учитывая нынешнюю «антироссийскую атмосферу», даже если такое предложение со стороны президента Трампа действительно прозвучало — это скорее стоит расценивать как «фантазии и необоснованный оптимизм», пишет Forbes.



Согласно статистике, по состоянию на октябрь нынешнего года США имеют дефицит торгового баланса с Россией в размере $13,2 млн. А дефицит товарооборота в прошлом году составил $14,2 млн. Из-за санкций американский импорт российских товаров в 2015 году упал до самого низкого уровня с 2004 года, а затем ещё раз — в 2016 году, при этом в течение последних двух лет отмечалось отсутствие роста, говорится в статье.



По словам посла России в США Анатолия Антонова, Соединённые Штаты сейчас являются «крупнейшим источником» прямых иностранных инвестиций в Россию — однако это противоречит данным Конференции ООН по торговле и развитию, отмечает Forbes. Согласно этой статистике, США даже не входят в первую десятку источников прямых корпоративных инвестиций в Россию: первое место в этом списке занимают Нидерланды, за ними следуют «офшорные гавани», такие как Багамы, Бермудские острова и Люксембург, которые для частного российского бизнеса «зачастую служат убежищем, позволяющим уклоняться от уплаты налогов», подчёркивается в статье.



Между тем, по данным Московской биржи, американские портфельные инвесторы владеют значительной долей акций, зарегистрированных на Московской бирже, и являются главными иностранными владельцами ценных бумаг. Российские рынки капитала открываются все шире, появляются новые возможности для более широкого участия американских игроков в сфере прямых инвестиций, а также для венчурного капитала, подыскивающего технологические стартапы, сообщает Forbes. Международные корпорации также заинтересованы в том, чтобы Россия была «недорогим и высококачественным поставщиком рабочей силы» из числа инженеров-программистов, говорится в статье.



После переговоров в Вашингтоне в российских СМИ появились сообщения о том, что президент Трамп хотел бы «в несколько раз увеличить» товарооборот США с Россией, а в 2020 году якобы должен начать работу двусторонний Деловой консультативный совет. Это может стать «перезагрузкой» отношений с Россией в версии нынешней американской администрации и будет означать передачу эстафеты корпоративным руководителям и инвесторам, которые хотят поддерживать хорошие отношения и сотрудничать с Москвой, отмечает Forbes.



На пресс-конференции в Вашингтоне российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «лидеры частного бизнеса» обеих стран планируют «вырабатывать прагматичные, ориентированные на взаимную выгоду договорённости о проектах в экономической и инвестиционной сферах». Однако сделать ставку на расширение коммерческих связей на практике будет довольно сложно, учитывая, что в Вашингтоне многие по-прежнему хотят «изолировать Россию», подчёркивается в статье.



США и Россия продолжают с подозрением относиться друг к другу даже спустя многие годы после окончания холодной войны, поясняет Forbes: «Многие российские лидеры считают, что Вашингтон воспользовался тем, что после распада Советского Союза Россия оказалась в состоянии кризиса и была разорена». Это разрушило российскую экономику, привело к утечке капитала из России, а обещание Запада принять Россию «под своё крыло» так и не было выполнено — она оставалась там «белой вороной», в том числе и из-за собственного недоверия к «старым врагам» в Европе, и потому, что США своей внешней политикой сдерживали её, чтобы она «знала своё место», говорится в статье.



И хотя Москва и Вашингтон неоднократно обещали «перезагрузить» отношения, включая недавние попытки администрации президента Обамы, однако из-за драматических событий на международной арене санкции против России фактически лишь усиливались. После своего прихода в Белый дом президент Дональд Трамп тоже обещал «перезагрузить отношения» и заявлял, что разумнее было бы поладить с Россией, чем постоянно критиковать её и бороться с ней. «Однако вскоре после победы Трампа на выборах его успех связали с грязными технологиями, применявшимися Россией, и его повсюду обвиняли в том, что он является «марионеткой Путина». И это свело на нет все шансы на разрядку отношений», — подчёркивается в статье.



Не случайно и во время недавней пресс-конференции с участием Лаврова и Помпео журналисты неоднократно поднимали вопрос о вмешательстве России в выборы 2016 года, отмечает автор. Российский дипломат вновь заявил о невиновности Москвы: «Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому, что их не существует», — заявил Лавров. Но в то же время он признал, что весь этот скандал вокруг «вмешательства в выборы», которое Москва категорически отрицает, называя все обвинения «беспочвенными спекуляциями», до сих пор мешает России и США расширять сотрудничество по многим вопросам, заключает Forbes.