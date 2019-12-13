CNN: США провели испытания ракеты, которую запрещал ДРСМД

США провели уже вторые с момента своего выхода из ДРСМД испытания ракеты средней дальности, передаёт CNN. По данным канала, Вашингтон намеревается после завершения разработки этой ракеты начать переговоры об её развёртывании с союзниками в Европе и Азии.

Вооружённые силы США в четверг провели испытания ракеты, производство, испытание и развёртывание которой ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает сайт телеканала CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Роберта Карвера.

Как сообщил Карвер в своём письме CNN, баллистическая ракета наземного базирования, «оснащённая неядерной боеголовкой», была запущена 12 декабря с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. По словам чиновника, ракета пролетела более 500 км и упала в открытом океане. «Данные собранные благодаря этому испытанию помогут министерству обороны разрабатывать ударные средства средней дальности в будущем», — цитирует Карвера канал.

Как напоминает обозреватель CNN, администрация президента США Дональда Трампа в этом году приняла решение выйти из ДРСМД, объяснив этот шаг тем, что условия соглашения нарушает Россия.

Новые испытания состоялось всего через два дня после визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который провёл в американской столице переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. В ходе своего визита Лавров раскритиковал решение Вашингтона о выходе из ДРСМД и призвал американскую сторону возобновить СНВ-III — последнее оставшееся соглашение о контроле над вооружениями между двумя странами, говорится в материале.

Вашингтон в августе уже успел провести испытания ракеты, запрещённой по условиям ДРСМД, сообщает CNN. США и их союзники по НАТО заявляли, что у Москвы уже развернула ракеты такого типа — 9M729; Россия, впрочем, всё отрицает и обвиняет в крахе ДРСМД американцев, пишет корреспондент канала.

Разработка новой американской ракеты средней дальности сталкивается с определённым сопротивлением в конгрессе: в только что принятом Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону содержится прямой запрет на закупку и развёртывания новых ракет средней дальности в 2020 году, подчёркивается в материале.

Министр обороны США Марк Эспер в четверг заявил, что когда США завершат разработку новой ракеты, они начнут советоваться со своими союзниками «в Европе, Азии и других регионах», дабы определить, где может быть развёрнута новинка. Между тем, «высказываются и опасения по поводу того, что союзники Америки в Европе и Азии будут не готовы размещать у себя ракеты средней дальности», если США будут развёртывать их в качестве ответа на шаги России или Китая, отмечает автор статьи.