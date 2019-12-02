«Воплощение французской надменности» — 20 minutes объяснила, почему Макрона недолюбливают мировые лидеры

Эммануэль Макрон нередко становится мишенью для личных оскорблений со стороны лидеров других стран, пишет 20 minutes. Как поясняет издание, виной тому новая культура общения между главами государств, а также стремление французского президента к лидерству в лагере «прогрессистов». Из-за своей активной позиции на международной арене для многих Макрон стал воплощением французской надменности, замечает газета.

По мнению политолога Брюно Котре, причины такого отношения к Макрону со стороны мировых лидеров стоит искать не только в его личных качествах, но и в новой политике общения глав государств, установившейся в последнее время. «Сегодня лидерство воплощается личными качествами. Главы государств используют крайне провокационный тон и соотносят себя не только со страной», — поясняет эксперт.

Как подтверждает другой специалист в области политологии Оливье Рукэн, в общении политиков личные нападки стали обычным делом, хотя ещё несколько лет назад были полностью под запретом. «Раньше уважение и приличия в международных переговорах были негласными правилами игры. С тех пор хороших манер в ведении переговоров заметно поубавилось, а значит и переговоров не стало», — отмечает специалист, имея в виду, в первую очередь, «тройку» Эрдоган — Болсонару — Трамп.

Тот факт, что Макрону «достаётся» больше всего, Котре объясняет стремлением французского президента, видящего себя лидером прогрессистов, вступить в конфронтацию с консерваторами. Именно на этом противостоянии, по мнению эксперта, основывается международная позиция главы Франции. Кроме того, как замечает Рукен, Макрон единственный из лагеря прогрессистов, кто отвечает на подобные провокации. При этом в отличие от своих противников, он не делает мишенью нападок отдельные личности.

«Но зачем же занимать подобную позицию, если её результатом становится такое количество неудобств и оскорблений?» — задаётся вопросом издание. По убеждению Рукена, в выбранной Макроном роли есть и свои преимущества: «Она придаёт ему международный масштаб, он создаёт шумиху и становится одной из фигур, без которых не обойтись в мировой политике».

Тем не менее Эммануэль Макрон далеко не жертва, принявшая на себя роль «мальчика для битья» ради защиты идей прогрессизма — он и сам наносит удары, пишет газета. «Он без колебаний высказывает своё мнение по всем вопросам и вмешивается во внутреннюю политику других государств, что, безусловно, не может не раздражать», — напоминает политолог.

«Он воплощает ту французскую надменность, которую приписывают нам другие страны, любовь к чтению нотаций и объяснению того, что другие должны думать о собственных проблемах», — продолжает свою мысль Рукен.

Этот боксёрский поединок на международной арене стоит Макрону любви даже собственных союзников, в первую очередь Германии, отмечает газета. «По ту сторону Рейна эгоизм и продвижение вперёд французского президента, увлекающего за собой всю Европу, считают несвоевременным. Он мечтает быть лидером прогрессистов, но все ли прогрессисты хотят видеть его у штурвала?» — задаётся вопросом политолог.

Что касается эффективности политики публичного нанесения ударов, Рукен уверен, что жёсткость и твёрдость в дипломатии необходима, однако её необязательно выносить на суд общественности. «Никто не думает, что перепалка между Макроном и Эрдоганом облегчит решение вопроса о турецкой интервенции в Сирии. Как раз наоборот», — заключает специалист.