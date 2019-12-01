N-TV Оригинал

Немецкий политик: разногласия между Берлином и Парижем — яд для ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Недостаток сотрудничества между Францией и Германией вреден для всего ЕС, сообщает N-TV, ссылаясь на слова депутата бундестага Мартина Шульца. По мнению политика, если в отношениях между Парижем и Берлином не наступит улучшения, ЕС окажется в настоящей опасности.
Немецкий политик: разногласия между Берлином и Парижем — яд для ЕС
Reuters

Член немецкой социал-демократической партии и бывший президент Европарламента Мартин Шульц выразил беспокойство по поводу недостатка сотрудничества между Германией и Францией, передаёт N-TV. «Разногласия между Парижем и Берлином, в частности, если речь идёт о НАТО — это яд для ЕС», — считает Шульц. По мнению политика, если в немецко-французских отношениях не наступит улучшения, то Евросоюз по-настоящему окажется в опасности.

Шульц отметил, что главная проблема политики Ангелы Меркель заключается в её выжидательной манере. Политик напомнил, что Париж делал Германии определённые предложения, однако они так и остались без ответа: в первую очередь это касается предложений по срочно необходимой реформе Еврозоны. Сам же Шульц в данном вопросе выступил за создание поста министра финансов ЕС.
 
Также Шульц сказал, что Макрон находится по постоянным давлением со стороны ультраправых во главе с Марин Ле Пен, ввиду чего он должен постоянно показывать себя сильным лидером, защищающим интересы своей страны. При этом немецкий политик подчеркнул, что односторонние меры являются неверным методом. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
N-TV Германия Европа
теги
Ангела Меркель Германия ЕС Мартин Шульц Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров