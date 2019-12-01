Немецкий политик: разногласия между Берлином и Парижем — яд для ЕС

Недостаток сотрудничества между Францией и Германией вреден для всего ЕС, сообщает N-TV, ссылаясь на слова депутата бундестага Мартина Шульца. По мнению политика, если в отношениях между Парижем и Берлином не наступит улучшения, ЕС окажется в настоящей опасности.

Член немецкой социал-демократической партии и бывший президент Европарламента Мартин Шульц выразил беспокойство по поводу недостатка сотрудничества между Германией и Францией, передаёт N-TV. «Разногласия между Парижем и Берлином, в частности, если речь идёт о НАТО — это яд для ЕС», — считает Шульц. По мнению политика, если в немецко-французских отношениях не наступит улучшения, то Евросоюз по-настоящему окажется в опасности.

Шульц отметил, что главная проблема политики Ангелы Меркель заключается в её выжидательной манере. Политик напомнил, что Париж делал Германии определённые предложения, однако они так и остались без ответа: в первую очередь это касается предложений по срочно необходимой реформе Еврозоны. Сам же Шульц в данном вопросе выступил за создание поста министра финансов ЕС.

Также Шульц сказал, что Макрон находится по постоянным давлением со стороны ультраправых во главе с Марин Ле Пен, ввиду чего он должен постоянно показывать себя сильным лидером, защищающим интересы своей страны. При этом немецкий политик подчеркнул, что односторонние меры являются неверным методом.