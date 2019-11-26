Sky News: не на ту напал — бабушка-бодибилдер избила грабителя столом

Вламываясь в дом к 82-летней Уилли Мёрфи, злоумышленник не знал, что она не простая бабушка, а бодибилдер. Как сообщает Sky News, до приезда полиции дама оказала достойный отпор грабителю — сломала об него стол, повалила на пол и попрыгала на преступнике.

82-летняя женщина из Нью-Йорка рассказала о том, как заставила неизвестного пожалеть о своих попытках забраться в её дом, дав ему достойный отпор. Злоумышленник не знал, что, несмотря на свой возраст, Уилли Мёрфи в прекрасной форме и далека от представлений о 82-летних бабушках. С подробностями Кит Брэдшоу.

Это Уилли. Ей 82 года, но она молода душой и всё ещё может задать жару. Это грабителю, который недавно вломился в дом Уилли в штате Нью-Йорк, пришлось испытать на собственной шкуре.

УИЛЛИ МЁРФИ, бабушка-бодибилдер: Он был снаружи и упрашивал позвонить в скорую, говорил: «Мне плохо, мне плохо».

Уилли позвонила в полицию, но ещё до того, как правоохранительные органы успели приехать, злоумышленник вломился в дом.

УИЛЛИ МЁРФИ: Я услышала шум и подумала: «Что это там ещё такое?». В моём доме оказался какой-то парень — дверь выбил. А я одна, старая, но знаете что? Порох-то есть, так что я как взялась за стол и давай этого парня бить. И тут, представляете, стол сломался.

Когда парень свалился на пол, я принялась на нём прыгать. Вот так. И вот он лежит, потому что я ему хорошенько так уже наваляла.

К этому моменту помощь, наконец, подоспела, и полицейские увезли мужчину в больницу. Думал ли он, что нос к носу столкнётся с титулованной бодибилдершей, которая может поднять вес вдвое больше себя и умеет отжиматься на одной руке.

Уилли надеется, что её история воодушевит людей любых возрастов, ну и отпугнёт парочку грабителей.

Кит Брэдшоу, Sky News.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года.