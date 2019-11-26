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112: украинцы пытались вывезти из Польши краденые велосипеды

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польские пограничники задержали двух украинцев, которые пытались вывезти из страны краденые велосипеды. Как сообщает «112 Украина», с начала года польские пограничники изъяли на польско-украинской границе уже 22 велосипеда.
112: украинцы пытались вывезти из Польши краденые велосипеды
Reuters

На прошлых выходных двух граждан Украины, которые пытались вывезти из Польши краденые велосипеды, задержали польские пограничники.

Как передаёт «112 Украина», пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор рассказала, что один украинец пытался вывезти велосипед Hercules и убеждал, что он купил его на рынке. Второй украинец хотел вывезти велосипед Cube. Суммарная стоимость велосипедов составляла примерно €450. 

Как отмечает украинский канал, с начала 2019 года польские пограничники задержали на польско-украинской границе 22 велосипеда общей стоимостью почти €12 тыс.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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