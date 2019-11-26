112: украинцы пытались вывезти из Польши краденые велосипеды

03:00 Посольство США отреагировало на землетрясение в Албании Посольство США в Албании выразило соболезнования албанцам в связи с сильным землетрясением.

03:00 Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард» Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

03:00 Исинбаева: я не питаю иллюзий относительно решения WADA по России Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Путин поделился со школьниками своим опытом выбора профессии Президент России Владимир Путин поделился с участниками всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория» своим опытом выбора профессии.

03:00 Ковалёв вызвал Альвареса на реванш Бывший чемпион Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв предложил провести реванш мексиканцу Саулю Альваресу.

03:00 Эксперт оценил новую идею борьбы с «зарплатным рабством» Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Банка России ввести для работников бесплатные переводы средств из зарплатного банка на свой счёт в другом банке или возможность перевода зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

03:00 Археологи представили необычные артефакты, найденные на территории Москвы в 2019 году Столичные археологи продемонстрировали необычные исторические находки, обнаруженные на улицах города в 2019 году, сообщает сайт «Москва 24».

03:00 Немецкие фермеры частично парализовали движение в Берлине Устроившие акцию протеста в столице Германии немецкие фермеры парализовали движение в части Берлина.

03:00 Чемпион ОИ в прыжках в воду Захаров объявил о завершении карьеры Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров объявил о завершении профессиональной карьеры.

03:00 Осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области Мужчина, осуждённый за совершение более 30 тяжких преступлений против личности, вновь предстанет перед судом в Самарской области, сообщает Nation News. Его обвиняют в убийстве двух девочек в 1994 и 1997 годах.

03:00 Эксперт оценил возможные последствия индексации ставок утильсбора на автомобили в России Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал возможные последствия увеличения ставок утилизационного сбора на автомобили в России.

03:00 Зеленский назвал приоритетом заключение соглашения о транзите газа Подписание долгосрочного договора о транзите российского газа через Украину является приоритетом Киева. Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

03:00 В России предложили выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья Россиянам старше 23 лет, включённым в список детей-сирот и по закону имеющим право на получение от государства жилья, предложат выбрать между готовой квартирой и сертификатом для самостоятельной покупки, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Бориса Гладких.

03:00 Внук Льва Яшина рассказал о съёмках в фильме о знаменитом футболисте Внук советского футболиста Льва Яшина Василий Фролов рассказал Пятому каналу о своём участии в съёмках картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

03:00 Газзаеву не нравятся обвинения Гануса в адрес спортивных чиновников Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев заявил, что ему не нравится, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обвиняет спортивных чиновников в допинг-скандале вокруг российского спорта.

03:00 В Роспотребнадзоре сообщили о результатах проверки незамерзающих жидкостей на рынке Москвы Эксперты Роспотребнадзора провели проверку незамерзающих жидкостей, которые имеются на рынке Москвы, сообщает Nation News.

03:00 Путин призвал изменить ситуацию с оттоком молодёжи в большие города Президент России Владимир Путин заявил о необходимости изменения ситуации, когда молодёжь уезжает из родных мест в большие города.

03:00 В Минтруде рассказали об изменении системы информирования о льготах Россиян начнут информировать обо всех положенных им мерах социальной поддержки, льготах и пособиях с 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Скляра.

03:00 В ПФР рассказали, на что россияне тратят материнский капитал В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне стали чаще тратить материнский капитал на обучение детей, при этом доля семей, которые намерены с помощью маткапитала улучшить жилищные условия, постепенно снижается, передаёт «Российская газета».

03:00 Из школы в Севастополе эвакуировали 700 человек из-за короткого замыкания Из севастопольской школы №32 эвакуировали около 700 человек, в том числе более 620 детей, из-за короткого замыкания, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

03:00 В УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) воздержался от комментариев относительно появившейся в СМИ информации о возможном отстранении России от Евро-2020, а также лишении Санкт-Петербурга права принимать матчи турнира из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.

03:00 Российские пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из Северной Кореи Погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае, передаёт NewInform со ссылкой на сообщение пограничного управления ФСБ России.

03:00 Зеппельт рассказал, что больше всего его возмутило в допинговом скандале вокруг России Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт назвал самый возмутительный, по его мнению, факт в допинговом скандале вокруг России.

03:00 Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 600 Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлу заявила, что более 600 человек обратились за помощью медслужб после землетрясения.

03:00 В Москве рассказали об итогах акции по проверке лёгких в центрах госуслуг «Мои документы» В столице с 20 по 23 ноября прошла акция, в рамках которой 1789 человек прошли бесплатное обследование лёгких в центрах госуслуг «Мои документы», сообщает сайт «Москва 24».

03:00 Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса» Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».

03:00 Чавушоглу: Турция никому не давала гарантий отказа от С-400 Анкара не предоставляла кому-либо каких-либо гарантий, что откажется от использования российских зенитных ракетных систем С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

03:00 Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.

03:00 Путин отметил важность профессионального самоопределения для молодёжи Лидер России Владимир Путин подчеркнул, что современной молодёжи важно правильно выбрать профессию для реализации своих способностей в высокотехнологичном мире.

03:00 Эксперты рассказали об уменьшении сроков передачи долгов коллекторам В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали о результатах исследования, согласно которым банки стали раньше передавать долги заёмщиков коллекторам.

03:00 В Sotheby's рассказали о предстоящем аукционе произведений русского искусства Международный директор департамента русского искусства Sotheby's Джо Викери в беседе с газетой «Известия» рассказала о предстоящем аукционе в Лондоне, на котором будут выставлены около 160 картин и более 200 предметов русского искусства.

03:00 Эрдоган призвал народ и бизнес Турции отказаться от доллара Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал народ и деловые круги страны отказаться от доллара и вернуться «к нашей валюте».

03:00 В Москве вручили Международную премию Станиславского В столице прошла 24-я церемония вручения наград Международной премии Станиславского, сообщает газета «Известия».

03:00 В Челябинской области проводится проверка после обнаружения пакетов с человеческими органами В Златоусте полиция начала проверку по факту обнаружения местной жительницей пакетов с частями человеческих тел и ёмкостей с кровью, сообщает URA.RU.

03:00 Лавров прокомментировал сообщения о подготовке провокации в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном прокомментировал сообщения о подготовке боевиками провокации в Сирии.

03:00 Британский журналист заявил, что санкции WADA в отношении России не коснутся Евро-2020 Журналист британского издания The Guardian Шон Ингл сообщил, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не коснутся предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

03:00 Появилось видео похищения девочки в Иркутске Следственный комитет опубликовал видео похищения девятилетней девочки в Иркутске.

03:00 В ОАК рассказали о поставках самолётов МС-21 в ближайшие годы Советник генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов рассказал о поставках самолётов МС-21 в ближайшие несколько лет.

03:00 Губерниев: мы теряем спорт прямо на глазах Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Колосков уверен, что Россию не лишат права проведения матчей Евро-2020 Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что ситуация с возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не повлияет на проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, а также на выступление национальной команды на турнире.

03:00 Сейранов уверен, что рекомендации WADA не скажутся на проведении в России Универсиады-2023 Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов выразил уверенность, что летние Всемирные студенческие игры в Екатеринбурге состоятся в 2023 году, несмотря на возможные санкции в отношении России.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии и Герцеговине Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в Боснии и Герцеговине.

03:00 Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Флоранс Парли.

03:00 СМИ: Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020 Сборная Шотландии может выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года в случае отстранения от турнира национальной команды России.

03:00 В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на складе В МЧС заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами в Городищенском районе Волгоградской области.

03:00 Вице-президент WADA считает, что МОК выступит против решения по России Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд высказала мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет противодействовать отстранению России от международных соревнований.

03:00 В ФРГ заявили о готовности выстраивать общеевропейский подход к России Германия готова выстраивать долгосрочный общеевропейский подход к России, но не через голову своих восточноевропейских соседей. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.