1+1: закон о продаже земли приняли, но обещали доработать
Заблокированная трибуна, столкновения в сессионном зале и сотни протестующих возле здания. В такой атмосфере Верховная рада приняла в первом чтении закон о рынке земли.
Заблокированная трибуна, столкновения в сессионном зале и сотни протестующих возле здания. В такой атмосфере Верховная рада приняла в первом чтении закон о рынке земли.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил об отсутствии планов у правительства вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём отношении к социальным сетям.
Президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов рассказал подробности своей инициативы по реновации исторической части Санкт-Петербурга.
В Ленинградской области сообщили, что занятия в частных кружках и секциях будут бесплатными, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества цыплят-бройлеров, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что украинские военные задержали боевиков украинской националистической группировки «Правый сектор»* после того, как радикалы напали на командира бригады ВСУ.
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что 10 молодых учёных и пять авторских коллективов из Подмосковья получат премии за научно-технические достижения и их практическое применение в размере 700 тыс. рублей, передаёт телеканал «360».
Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
Стал известен порядок выступлений в короткой программе российских спортсменок в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
В рамках XI саммита государств БРИКС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил вопрос создания платёжной системы и получил поддержку членов делового совета организации.
В Рязанской области оформили почти восемь тысяч ипотечных жилищных кредитов в январе — сентябре 2019 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Банка России.
Российские туристы рассказали, что чаще всего забывают взять с собой в поездку, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса сервиса Ostrovok.ru.
Спасатели предупредили о резком похолодании в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ведомства.
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться на родину.
Зампред Сбербанка Олег Ганеев заявил о планах учреждения перевести на роботов-коллекторов половину всех звонков клиентам при взыскании долгов.
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружили на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает телеканал «Звезда».
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки в Кемеровской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
В компании «Сургутские городские электрические сети» рассказали о новой инвестиционной программе, в рамках которой будет проведена модернизация электроснабжения городских социальных объектов.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как ей удалось прийти в себя после неудачного проката короткой программы на втором в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada.
Законопроект о бесплатных лекарствах для детей, страдающих хроническим вирусным гепатитом, внесён на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщает kp.ru.
Директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула в беседе с НСН оценил перспективы познавательного туризма в России.
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.
Казань примет участие в акции «Выходи решать!» — Всероссийской контрольной по физике, математике и информатике, сообщает «Реальное время».
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ с адвокатами затягивает завершение процесса своей экстрадиции из Австрии в Соединённые Штаты требованием пересмотра дела, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
В отношении жителя посёлка Верхние Серги утвердили обвинительное заключение по статье «Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах». Преступление совершено 26 лет назад, сообщает TagilCity.ru.
Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов Черноморского флота по отработке действий при ЧП на борту.
В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
В Кургане эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Пушкинский» после сработавшей там пожарной сигнализации, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с национальной командой Латвии в квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT стрельбу в колледже в Благовещенске.
Российский специалист Магомед Адиев назначен главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» из Ростовской области.
Замначальника управления госнадзора и госконтроля Росстандарта Оксана Бородина заявила, что на рассмотрение правительства был внесён законопроект о введении штрафов за недолив топлива на АЗС.
Устроившему стрельбу в благовещенском колледже будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Пресс-служба «Зенита» отрегировала на публикацию в Twitter, посвящённую будущему шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к работе в Киеве.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов 18 ноября откроет свой зал в Махачкале.
Занятия в коллежде Благовещенска, где произошла стрельба, отложили до 18 ноября. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.
Синоптики портала «Метеоновости» заявили, что осень 2019 года в Москве может оказаться самой тёплой в XXI веке.
Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
В России зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Роструда.
После стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено третье уголовное дело — о халатности должностных лиц образовательного учреждения. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Всероссийский театральный фестиваль «Феникс» состоится 15—16 ноября в Ставрополе, передаёт Newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о призывах вернуть в национальную команду Игоря Акинфеева в свете ошибок нынешнего вратаря сборной Маринато Гилерме.
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что у Украины с Россией не должно быть финансово-экономических отношений.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчёт после инцидента со стрельбой в колледже Благовещенска. Об этом сообщает РИА Новости.
После стрельбы в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, может быть внесён на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года.
В Оренбурге установили памятник «Толковому словарю живого великорусского языка», сообщает ФАН.
Объём выданных ипотечных кредитов в Крыму вырос почти в полтора раза за год, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского отделения Южного главного управления Банка России.