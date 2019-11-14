1+1: закон о продаже земли приняли, но обещали доработать

На фоне скандалов и протестов украинская Верховная рада приняла в первом чтении закон о рынке земли. Как передаёт «1+1», до нового года закон обещают доработать и принять в целом.

Заблокированная трибуна, столкновения в сессионном зале и сотни протестующих возле здания. В такой атмосфере Верховная рада приняла в первом чтении закон о рынке земли.

Ещё утром единой позиции не было даже у монобольшинства. Президент Зеленский приехал убеждать слуг народа проголосовать за.

Категорически против выступали Блок Тимошенко и Оппозиционная платформа. Ещё две фракции — «Европейская солидарность» и «Голос» — заявили, что в целом они за продажу сельскохозяйственной земли, но на прозрачных условиях.

Всего в первом чтении проголосовали 240 депутатов, но до нового года закон обещают доработать и принять в целом.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года.