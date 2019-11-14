1+1 Оригинал

1+1: закон о продаже земли приняли, но обещали доработать

Материал представлен в переводе ИноТВ
На фоне скандалов и протестов украинская Верховная рада приняла в первом чтении закон о рынке земли. Как передаёт «1+1», до нового года закон обещают доработать и принять в целом.

Заблокированная трибуна, столкновения в сессионном зале и сотни протестующих возле здания. В такой атмосфере Верховная рада приняла в первом чтении закон о рынке земли. 

Ещё утром единой позиции не было даже у монобольшинства. Президент Зеленский приехал убеждать слуг народа проголосовать за. 
 
Категорически против выступали Блок Тимошенко и Оппозиционная платформа. Ещё две фракции — «Европейская солидарность» и «Голос» — заявили, что в целом они за продажу сельскохозяйственной земли, но на прозрачных условиях.
 
Всего в первом чтении проголосовали 240 депутатов, но до нового года закон обещают доработать и принять в целом.
 
Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
1+1 Украина Европа
теги
закон сельское хозяйство Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров