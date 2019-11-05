Libération: мэра Парижа высмеяли за предложение создать «совхоз»

Мэр Парижа предложила создать муниципальный кооператив, чтобы скупать земли в регионе и производить там молочные продукты, пишет Libération. Однако её раскритиковали, назвав эту идею возрождением совхозов.

Мэр Парижа Анн Идальго предложила создать муниципальный кооператив, чтобы покупать земли сельскохозяйственного назначения в регионе и дать Парижу возможность производить собственные молочные продукты, пишет Libération.

Однако её тут же стали критиковать за это. Газета Le Point выпустила статью под названием «Когда Анн Идальго заново изобретает совхоз». А представитель её конкурента на выборах Бенжамена Гриво написал в Twitter: «Анн Идальго — это в высшей степени советский человек! За одну неделю она предложила создать гигантский совхоз, чтобы накормить Париж, и обещает ГУЛАГ для водителей электрических машин».

Как отмечает автор статьи, термин «совхоз» возвращает во времена Советского Союза. Поэтому команда парижского мэра ответила не без иронии: «Старые добрые правые вернулись… Они скучали по русским танкам на площади у мэрии».

Впрочем, сам Гриво отметил, что он не просил своего представителя что-либо писать, но признался, что со смехом принял само предложение Идальго. «Я не уверен, что это был хороший сигнал парижской буржуазии, чтобы она скупала сельскохозяйственные земли и занималась ими, потому что у бедных крестьян это не получается», — приводит его слова Libération.