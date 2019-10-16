L’Obs: экоактивисты заплатят по 500 евро за снятые портреты Макрона

Уголовный суд в Париже обязал восемь активистов, укравших в феврале портреты Эммануэля Макрона из мэрий различных районов столицы, выплатить по €500, пишет Le Nouvel Observateur. Как заявили на процессе обвиняемые, они действовали из нравственных побуждений, чтобы привлечь внимание к бездействию правительства в отношении климатического кризиса.
В среду, 16 октября, Парижский уголовный суд приговорил восемь экоактивистов выплатить по €500 штрафа за то, что в феврале этого года они сняли несколько портретов Эммануэля Макрона в мэриях столицы, сообщает Le Nouvel Observateur.
Как рассказывает газета, месяцем раньше в Лионе отменили приговор двум обвиняемым в таком же правонарушении из-за «крайней необходимости» подобных действий, однако на этот раз судья сочла такую формулировку «незаконной». Восемь активистов, которым от 23 до 36 лет, были признаны виновными в «краже, совершённой группой лиц». Подсудимые сразу объявили о своём намерении подать апелляцию. В то же время с видеооператора были сняты все обвинения: на допросе в сентябре он заверил суд, что только снял акцию 21 февраля, но не принимал в ней участие.
«Главный преступник — это правительство, которому не удаётся защитить население», — цитирует французское издание Сесиль Маршанд, одну из восьми осуждённых. Она назвала решение «скандальным» и заверила, что оно не «подорвёт их решимость», потому что они отдавали себе отчёт в последствиях. Со своей стороны Феликс Вев, также помогавший снимать портреты, увидел в приговоре «несоразмерное наказание». Коллектив адвокатов, который защищал активистов, отметил, что решение лионского судьи породило множество комментариев со стороны политиков, потому что нарушило сложившийся буржуазный порядок. Поэтому «этим приговором Парижский суд, несомненно, хочет изменить направление дискуссий».
Как напоминает Le Nouvel Observateur, 11 сентября прокуратура Парижа потребовала штраф в размере €1тыс. с каждого из восьми обвиняемых, которые 21 и 28 февраля снимали портреты президента в мэриях II, IV и V округов в рамках кампании «Сорвём Макрона» ненасильственного движения COP21. На допросе активисты признали свои действия, объяснив, что поступили так из «нравственного долга» и не видели другого способа противостоять бездействию правительства в отношении климатического кризиса, кроме «ненасильственного гражданского неповиновения». Адвокаты оспорили законность обвинений, потому что анализы ДНК подсудимых не использовались на суде, а также причисляли акцию к действиям крайней необходимости, которые освобождают от уголовной ответственности «перед лицом реальной и неизбежной угрозы».
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