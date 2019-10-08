Главред Welt назвал Extinction Rebellion радикальной сектой, разрушающей основы общества
Тот, кто начинает нарушать порядки правового государства — неважно, бойкотирует ли он при этом обязанность ходить в школу, настойчиво оказывает давление на власть или наносит материальный ущерб, — разрушает фундамент общества, считает главный редактор немецкой газеты Die Welt Ульф Пошардт.
В светско-протестантской Германии для посещения церкви в равной степени подходит любой день, поэтому никого не смущает расположившийся возле Колонны Победы в Берлине ковчег из грубого дерева.
Этот ковчег — парусник Греты Тунберг в то время, когда остатки взвешенной реальной политики исчезают, уступая место сектантству, почитающему занимательное конструирование бабочек из пластиковых бутылок наравне с йогой и плачем, пишет Пошардт.
Extinction Rebellion — второе появившееся на свет климатическое движение после Fridays for Future, и, по меньшей мере, СМИ снова в восторге, отмечает немецкий журналист. По его мнению, «радикализация сумасшествия началась».
«Климатическую секту», как называет новое движение Die Welt, возглавляет «девочка с постера морального совершенства» — Карола Ракете, сознающая свою классовую принадлежность и лишённая сомнений в себе. Именно она содействует «умышленному убийству немецкого правительства», подчёркивает издание.
Не так уж много «сектантов» вышло в понедельник на улицы Берлина, вызвав негодование работающего населения, сообщается в статье. Но им повезло: они добились триумфа и смогли показать непосвящённым правильный путь, иронизирует автор статьи. По его словам, было приятно посмотреть, какое удовольствие они получают от принуждения «инакомыслящих», приправленного «пассивно-агрессивными улыбками церковного дня».
Основатель движения с примечательной ясностью и прямотой дал понять, что демократическая законность общественных процессов для него имеет меньше значения, чем его собственные моральные суждения о происходящем. Кальвинистам в Германии это должно было понравиться, полагает Пошардт.
С такой радикализации климатического протеста начинаются надломы и расколы, которые уже сейчас приводят к первым разногласиям среди тех, кто извлекает из протестов политическую выгоду, отмечает главный редактор Die Welt. Разумные представители зелёных знают, что нарушение закона — это начало радикализации, которая, как правило, не заканчивается ничем хорошим. «Радикализация сумасшествия освобождает глубоко нетолерантную сущность этой секты», — уверен журналист.
В сомнительных ситуациях нынешних подстрекателей можно победить только взвешенными аргументами. Времени для этого у Германии, однако, осталось немного, предостерегает Ульф Пошардт. В то время как умнейшие представители молодёжи в стране мастерят бабочек из пластиковых бутылок, американская и китайская промышленность будущего вооружается, чтобы подготовить пришедшее, по их версии, в состояние вопиющего упадка общество к экономическому захвату, подчёркивает главный редактор Die Welt.
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