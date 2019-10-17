NTD: не гриб и не животное — в Парижском зоопарке поселился загадочный слизевик

В зоопарке Парижа появился необычный питомец под названием слизевик. В неволе его можно увидеть впервые. У этого простейшего организма нет ни глаз, ни рта, ни мозга, ни конечностей — однако он способен находить выход из лабиринта, преодолевая до четырёх сантиметров в час в поисках пищи, и передавать свои знания сородичу. Учёные до сих пор не могут определить, гриб это или животное, передаёт NTD.

Эта жёлтая слизь, похожая на лишайник, — новая питомица Парижского зоопарка. Необычный организм относится к миксомицетам (типу слизевиков). В неволе его можно увидеть впервые.



БРУНО ДАВИД, директор Национального музея естествознания: Это живое существо — загадка природы. Мы не знаем, что это такое. Даже сейчас мы не понимаем, животное это или гриб? Но это не растение. Мы в этом уверены.



У простейшего организма нет ни глаз, ни рта, ни мозга — однако он находит пищу и поглощает её. Не имея конечностей, слизевик передвигается, преодолевая до четырёх сантиметров в час. При этом он способен найти выход из лабиринта, когда добывает пищу. А если его объединить с другим слизевиком, то он передаст тому свои знания.



БРУНО ДАВИД: Это нас удивляет, потому что у него нет мозга, но есть способность к обучению. А передача знаний, когда он объединяется с другим организмом, — это очень удивительное поведение для существа, похожего на гриб.



Исследователи также пробовали разрезать слизевика пополам. Он срастался за две минуты.



Слизевики встречаются в разных частях мира. Их насчитывается примерно 1000 видов. Долгое время слизевиков считали грибами. Но потом учёные выяснили, что они отличаются от грибов рядом биохимических и ультраструктурных признаков, отсутствием клеточной стенки у вегетативного тела и другими особенностями.



Миксомицеты питаются бактериями, микроскопическими животными и спорами грибов. В последние десятилетия учёные активно исследуют эти организмы. Некоторые из них используют для создания модельных биологических компьютеров.



Дата выхода в эфир 17 октября 2019 года.