L'Obs: шерше ля фам — логотип парижской Олимпиады—2024 объединил медаль, огонь и Марианну

Организаторы Олимпиады 2024 года в Париже представили публике окончательный вариант логотипа мероприятия, сообщает L’Obs. По словам издания, логотип представляет собой золотой круг, внутри которого одновременно угадываются контуры олимпийского огня и лица женщины — символа Франции Марианны. Как отмечает журнал, новая символика призвана объединить нацию в преддверии важного события и вдохновить французских спонсоров на инвестиции в проект Олимпийских игр.

Организаторы Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже представили окончательный вариант логотипа мероприятия, кардинально отличающийся от предыдущей версии, сообщает L’Obs.

Логотип представляет собой золотой круг, напоминающий олимпийскую медаль, в котором вырисовывается контур олимпийского огня — ничего необычного, если бы не губы в основании пламени, позволяющие увидеть в рисунке очертания женского лица. Как поясняет издание, таким образом создатели изобразили Марианну: женщину — символ Французской Республики.



La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) 2019(e)ko urriaren 21(a)

Как отмечает журнал, новый логотип не имеет ничего общего с первоначальным вариантом: красочным числом 24, в написании которого угадываются контуры Эйфелевой башни. Сами организаторы называют подобный «вираж» «новой фазой проекта»: на смену международной рекламной кампании пришло время заявить об «идентичности» события.

«В 2024 году, когда Олимпийский огонь прибудет в Париж, Франция покажет своё лицо всему миру. Это лицо — ваше, лицо участвующих в событии мужчин и женщин, лицо спортсменов, прибывших со всех сторон света, чтобы преодолеть себя, лицо олимпийских ценностей», — так отреагировал на представленный логотип президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам мэра Парижа Анны Идальго, с новой символикой Игр Париж «переходит к другому этапу, который должен объединить всю страну».

Как подчёркивается в статье, впервые логотип Олимпийских и Параолимпийских игр будет единым. По мнению председателя Французского параолимпийского комитета Мари-Эмили Ле Фур, это «символ, демонстрирующий намерение Парижа-2024 превратить Параолимпийские игры в революционные».

По словам журнала, маркетинговая стратегия Олимпийских игр призвана, помимо прочего, убедить потенциальных спонсоров мероприятия. Организаторы ожидают от французских инвесторов вложений в размере €1,2 млрд, однако на данный момент лишь один из них — банк BPCE — взял на себя обязательства. Как передаёт издание, в июне этого года вокруг финансового партнёрства разгорелся небольшой скандал, когда нефтяной гигант Total отказался от спонсорства в связи с протестом парижской мэрии, намеренной сделать грядущие Игры «образцовыми» с точки зрения экологии.

Сумма, затраченная на разработку логотипа, не была обнародована в связи с продолжающейся полемикой вокруг стоимости организации Олимпиады, замечает L’Obs, добавляя, что, по меньшей мере, Париж, похоже, избежал участи организаторов лондонских Игр 2012 года, логотип и эстетика которых стали предметом многочисленных насмешек.