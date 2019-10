L'Obs: шерше ля фам — логотип парижской Олимпиады—2024 объединил медаль, огонь и Марианну

Организаторы Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже представили окончательный вариант логотипа мероприятия, кардинально отличающийся от предыдущей версии, сообщает L’Obs.

Логотип представляет собой золотой круг, напоминающий олимпийскую медаль, в котором вырисовывается контур олимпийского огня — ничего необычного, если бы не губы в основании пламени, позволяющие увидеть в рисунке очертания женского лица. Как поясняет издание, таким образом создатели изобразили Марианну: женщину — символ Французской Республики.



La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6