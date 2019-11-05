Лех Валенса рассказал Libération, как «поляки выбили советскому медведю несколько зубов»

Именно польские диссиденты сыграли большую роль в падении коммунизма, уверен бывший польский диссидент Лех Валенса. В интервью Libération он рассказал, как «поляки выбили советскому медведю несколько зубов. И когда этот медведь уже не мог кусаться, тогда и другие нации стали заниматься своими делами».

Даже немецкие власти перед падением Берлинской стены не верили, что скоро это произойдёт и Советский Союз тоже распадётся, а Лех Валенса, который тогда с ними встречался в Польше, это предсказал, рассказал сам бывший польский диссидент в интервью Libération. По его словам, тогда все политики на Западе были уверены, что только ядерная война может изменить ситуацию в Европе. «А поляки не обращали внимания на это и сделали шаг вперёд».

По словам Валенсы, Советский Союз был ослаблен войной в Афганистане и постоянной сменой лидеров. И тогда, отмечает он, поляки поняли, что появилось окно возможностей. Так что хоть Берлинскую стену разрушили и немцы, но до этого «поляки выбили советскому медведю несколько зубов — когда этот медведь уже не мог кусаться, тогда и другие нации стали заниматься своими делами».

Для этого, по утверждению Валенсы, полякам нужно было лишь изменить атмосферу, так чтобы люди, которые хотят свободы, могли мобилизоваться, а также создавать организации и организовывать демонстрации. «Другие народы последовали за нашим примером, и вот так мы смогли растормошить всю Европу и даже отчасти весь мир».

Как отметил Валенса, всё дело в том, что в молодости он и другая молодёжь Польши слушали рассказы своих отцов о прошлом, об их мечтах, ностальгии, о потерянной свободе. Они повторяли, что Запад их предал сначала во Второй мировой войне, потом в тот момент, когда Польшу отдали под зону советского влияния. Польша расположена между Германией и Россией, которые всегда стремились оккупировать её территорию.

Хотя диссиденты в Польше старались не слишком обмениваться информацией, Валенса рассказал, что элита его движения «Солидарность» состояла в тесных отношениях с оппозицией ГДР. В том числе они планировали, что если у них не получится достигнуть целей «Солидарности» в Польше, то они могли бы создать восточноевропейскую организацию и бороться вместе.

Впрочем, по его воспоминаниям, к тому времени Советы больше не охраняли стену в той же мере. Но при этом он опасался, что Горбачёв осознает важность этого события и попытается силой навести порядок в ГДР, а заодно и в Польше. «Германия этим не очень обдуманным шагом ставила под угрозу польскую революцию», — отмечает Валенса. Но он согласен, что с визуальной точки зрения падение Берлинской стены — это сильный символ, а людям нужны символы.

В последние годы коммунизма советские лидеры всё больше понимали, что нужны изменения, но хотели остаться у власти. Но чем дальше, тем больше система разваливалась и уже не стоила того, чтобы её защищать. По словам Валенсы, без этого фактора ничего бы не вышло. Ведь по всей Польше было около 200 тыс. солдат. Так что военным образом оппозиции было не победить, нужно было менять атмосферу, чтобы люди утратили веру в систему.

Хоть западные политики и оказывали давление на Горбачёва, он легко мог им противостоять. Однако в том случае сразу многие лидеры мечтали о свержении коммунизма и действовали совместно: Рональд Рейган, Франсуа Миттеран, Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль, Папа Иоанн Павел II.

«Наша борьба положила конец эпохе линий раздела в Европе и в мире. Она способствовала появлению новой эпохи, которая основана на информации и глобализации», — отмечает Лех Валенса. Однако теперь, по его мнению, страны достигли границ развития. Так что нужно придумать новую экономическую систему, поменять давно существующие структуры вроде НАТО и ООН и усовершенствовать демократию, предложил бывший польский диссидент в интервью Libération.