Bild: конец культа личности — новый владелец выставил «Путина» из дрезденского бара

Новый хозяин выставил «Путина» из знаменитого дрезденского бара, в котором российский лидер пил пиво по вечерам во время своей службы в Германии, пишет немецкий таблоид Bild. Раньше в заведении был «уголок Путина» с его фотографиями и российским флагом, однако новый владелец покончил с этим «культом личности»: он также руководит сетью чешских пивных, и глава Кремля ему в баре ни к чему.

Культу личности в дрезденском ресторане пришёл конец: новый хозяин выдворил «Путина» из своего заведения, сообщает немецкий таблоид Bild.

Культовый бар Am Thor в дрезденском районе Нойштадт попал в русскоязычные путеводители по городу, благодаря тому что российский президент Владимир Путин пил там пиво по вечерам, когда был офицером КГБ в Дрездене.

На протяжении многих лет в заведении присутствовал «путинский памятный уголок», однако теперь новый хозяин ресторана выставил «Путина» за порог, пишет немецкий таблоид. Его предшественники годами возводили в культ уголок Путина и создали своеобразное святилище там, где когда-то сидел нынешний российский лидер.

Этот уголок в заведении был оформлен небольшим российским флагом и фотографиями визитов Путина в Дрезден — среди прочего, там присутствовали кадры с Герхардом Шрёдером и Куртом Биденкопфом. Всё это должно было привлекать туристов в бар. Однако в 2018 году этот последний ресторан, сохранявший «культ Путина», разорился, сообщается в статье.

Знаменитый дрезденский бар перешёл во владение к Михаэлю Мёкелю, хозяину сети пивных Wenzel Prager Bierstuben с чешским колоритом. Очевидно, что напоминающее о Путине «барахло» ему здесь ни к чему, отмечает Bild.

«Новый шеф этого не хочет. В конце концов, у нас ресторан, а не политическое место», — пояснила в беседе с журналистами издания Мануэла Квицш, работавшая официанткой в баре Am Thor с 2016 года.

«Я очень сожалею о том, что уголка Путина больше нет, — поделился с Bild постоянный посетитель заведения, 83-летний Лотар Гэртнер. — Многие русские фотографировались здесь и пили его любимое пиво «Радебергер».