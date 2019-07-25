Чешский аналитик: будь я русским, поддерживал бы Путина — это лучший вариант

Владимир Путин проводит очень гибкую и прагматичную внешнюю политику, и для России сегодня он является лучшим из возможных вариантов, считает чешский эксперт в области вооружённых сил и безопасности Лукаш Визингр. Как заявил он в интервью изданию Parlamentní Listy, российской политической культуре подходит централизованная власть, во главе которой стоит сильная личность, и если бы он был русским, то поддерживал бы действующего российского президента.

Чешский эксперт в области вооружённых сил и безопасности Лукаш Визингр дал интервью изданию Parlamentní Listy, в котором рассказал о своей точке зрения на мировую политическую обстановку и, в частности, о роли России в геополитике. По его мнению, Владимир Путин умеет проводить по-настоящему гибкую и прагматичную внешнюю политику, и это отчётливо видно в Сирии, где Россия доказала, что готова поддержать своих стратегических союзников, в том числе военной силой, и что она способна провести продолжительную и по-настоящему эффективную операцию за рубежом.

«В Сирии не было больше нескольких тысяч российских солдат и нескольких десятков самолётов, но и с таким небольшим количеством и при, в общем-то, незначительных потерях россияне очень поспособствовали стратегическому перелому в ситуации. Я думаю, что эту операцию ещё долго будут изучать на занятиях в военных академиях. Что касается Запада, то он, напротив, показал, что у него нет толковой политической концепции на Ближнем Востоке и нет даже реалистичного подхода к этому региону», — заявил эксперт.

Он также добавил, что прагматизм Путина заключается и в том, что он намерен восстановить и сохранить позицию России как мировой державы, избежав при этом ошибок, допущенных Советским Союзом. Следуя этому плану, Путин умело использует любую возможность для распространения влияния, и перемена в отношениях с Турцией — характерный пример, как и поиски союзников на политических аренах государств Североатлантического альянса и Европейского союза. Это же, считает эксперт, касается и Чехии, поскольку Милош Земан — тоже прагматик, и поэтому он понимает Путина.

«Дело тут совсем не в том, что Земан или Клаус — русские агенты. Это полная чушь. Если государственный деятель одной страны идёт к какой-то цели и находит понимание у государственного деятеля другой страны, то они могут рационально сотрудничать, но при этом один не является агентом другого», — добавил Лукаш Визингр.

Он добавил, что для России сегодня Владимир Путин — лучший из возможных вариантов. Конечно, отметил эксперт, Путин будет править не всегда, однако он надеется, что его преемником станет такой же талантливый и прагматичный человек, как, например, министр обороны Сергей Шойгу.

«Какие, собственно говоря, есть ещё варианты? Разобщённая оппозиция, в которую входят, в частности, неонацисты? Или, может, российские коммунисты? Нужно просто понимать, что в России традиция либеральной демократии попросту отсутствует и что российской политической культуре подходит централизованная власть, во главе которой стоит сильная личность. Я убеждён, что, будь я русским, я бы поддерживал Путина и видел в нём лучший из вариантов», — заявил чешский эксперт.

Кроме того, как считает Визингр, Путин является лучшим вариантом и для Запада: «Путин точно не враг, но он очень сильный игрок, с которым в некоторых областях можно сотрудничать».

Лукаш Визингр также высказался относительно украинского кризиса и возможного влияния пропаганды на Чехию. Эксперт заявил, что его страна постоянно подвергается воздействию пропаганды со всех сторон, однако удивляться этому не приходится. Когда происходит такой конфликт, то его участники всеми силами стараются популяризировать свой взгляд на события: российские СМИ пропагандируют российский взгляд, а западные — западный. Однако, добавил Визингр, он сомневается, что в Чехии пропаганда той или иной стороны оказывает какое-то особенное влияние, поскольку чехи «традиционно обладают иммунитетом к манипуляциям СМИ и испытывают к ним антипатию».

«Конечно, часть общественности настроена пророссийски. Другая же часть рьяно поддерживает Запад. Но, как я думаю, чехи в целом являются осторожными и немного циничными реалистами, которые воспринимают державы и их политику, исходя из собственного опыта. Я бы сказал, что чехи всегда будут издеваться над любой пропагандой», — заключил чешский эксперт.