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Вести: Гончарук заявил, что украинская железная дорога почти уничтожена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что железнодорожная инфраструктура на Украине изношена более чем на 90%. Как пишут «Вести», Гончарук добавил, что до такого состояния отрасль довели коррупция и бестолковые менеджеры и руководители.
Вести: Гончарук заявил, что украинская железная дорога почти уничтожена
Reuters

Украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%. Как сообщают «Вести», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Её постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. У нас на 90 процентов истощена Украинская железная дорога. То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», — заявил Гончарук. 
 
Премьер добавил, что на Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.
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