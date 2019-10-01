Вести: Гончарук заявил, что украинская железная дорога почти уничтожена

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что железнодорожная инфраструктура на Украине изношена более чем на 90%. Как пишут «Вести», Гончарук добавил, что до такого состояния отрасль довели коррупция и бестолковые менеджеры и руководители.

Украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%. Как сообщают «Вести», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Её постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. У нас на 90 процентов истощена Украинская железная дорога. То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», — заявил Гончарук.

Премьер добавил, что на Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.