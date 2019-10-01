Вести: Гончарук заявил, что украинская железная дорога почти уничтожена
Украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%. Как сообщают «Вести», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%. Как сообщают «Вести», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи второго тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов ЦСКА и «Краснодар».
Сотрудники Государственного бюро Украины вызвали на допрос украинского министра финансов Оксану Маркарову.
Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.
Житель Ульяновска, укусивший полицейского, приговорён к двум годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации. Об этом заявил юрист фонда Евгений Черноусов.
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд в беседе с Nation News оценил состав сборной России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.
Число сделок по схеме трейд-ин в России в первой половине 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 7—20% в зависимости от ретейлера. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей пяти крупнейших автодилеров.
Белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с URA.RU прокомментировал слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который заявил о бессмысленности размещения российской военной базы.
Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключать отопление в московских квартирах при временном потеплении не будут.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фара прокомментировал решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его бывшего тренера Альберто Салазара.
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Суд отказал в удовлетворении прошения об УДО Александра Протасовицкого — четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева.
Президент России Владимир Путин и иранский лидер Хасан Рухани на встрече в Ереване обсудят ситуацию в Ормузском проливе и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Секретариат законодательного собрания Гонконга объявил о немедленной эвакуации персонала.
Пять врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявления об увольнении. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди.
Серебряный призёр Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе датчанин Марк Мадсен рассказал о своём спарринге с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета ранен ножом у проходной ведомства в Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что нападавший задержан и в настоящее время с ним работают следователи. Мотивы нападения пока неизвестны.
Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле.
Кардиохирург Филипп Менаше прокомментировал информацию СМИ об экспериментальном лечении, которое якобы проходил семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в парижской клинике имени Жоржа Помпиду.
Претензии четырёх врачей онкоцентра Блохина относительно притеснений со стороны нового руководителя учреждения неоправданны. Об этом говорится в заявлении Минздрава России, поступившем в распоряжение RT.
Крымский парламент назначил Юрия Гоцанюка на должность председателя Совета министров Крыма.
Бывший обладатель поясов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев может получить право на титульный бой в случае возобновления карьеры.
Российские пограничники за последние дни задержали в Японском море более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.
Российский гонщик Никита Мазепин оштрафован за столкновение с японцем Нобухару Мацуситой во второй гонке этапа «Формулы-2» в Сочи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру сообщат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, подозреваемым в получении взяток, которые, по опубликованным 1 октября данным СМИ, ему передавали около места его работы.
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации в онкоцентре Блохина разбирается Министерство здравоохранения.
Более 700 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту с момента открытия его автодорожной части. Об этом сообщает официальный сайт проекта строительства моста в Крыму.
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал сообщения СМИ о возможном приглашении итальянского специалиста Массимо Карреры, бывшего главного тренера московского «Спартака».
Москва и Минск не проводят переговоров о размещении в Белоруссии российской военной базы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы белорусского МИД Владимира Макея, который заявил о бессмысленности размещения такой военной базы России.
Центральный суд Испании закрыл дело против нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и отмывании денег.
Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил, что бывшего украинского лидера официально не вызывали на допрос с использованием полиграфа 1 октября.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала включение в мониторинговый список Всемирного антидопингового агентства (WADA) вещества экдистерон.
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещённых веществ и методов на 2020 год.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена.
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал победу над занимающим 13-е место в мировом рейтинге итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
Министерство финансов внесло в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ставшая чемпионкой мира 2019 года, ответила на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Софии Кенин в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Пекине.
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Ирана в стартовом матче Кубка мира по волейболу в Японии.
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
Журнал «Русский пионер» опубликовал стихотворение министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона по бегу Мо Фары, был дисквалифицирован Антидопинговым агентством США (USADA) на четыре года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре — декабре 132 тыс. человек.
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 1 октября атмосферное давление в Москве достигло рекордного «барического дна».