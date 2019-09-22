Welt: в Германии предложили не считать «зайцев» преступниками

В немецкий бундесрат был внесён законопроект о декриминализации безбилетного проезда, сообщает телеканал Welt. Сторонники законопроекта считают, что проезд «зайцем» должен рассматриваться как нарушение общественного порядка, а не преступление. Критики утверждают, что смягчение законодательства станет неправильным сигналом.

Правительства Берлина и Тюрингии внесли в бундесрат законопроект о декриминализации безбилетного проезда. Цель законопроекта — понизить статус безбилетного проезда с «преступления» до «нарушения общественного порядка». До сей поры безбилетный проезд считался наказуемым правонарушением. Представители федеральных земель объясняют своё предложение тем, что меры, применяемые к безбилетникам, слишком тяжки.

Кто-то просто забывает активировать свой билет, кто-то же из принципа ездит «зайцем». Безбилетный проезд (официальная формулировка — «приобретение услуг обманным путём») до сих пор считается преступлением, в отличие, к примеру, от превышения скорости или неправильной парковки, которые рассматриваются как нарушение общественного порядка. Власти Тюрингии и Берлина хотят изменить эту ситуацию.

МАЛЬТЕ КРЮКЕЛЬС, вице-премьер Тюрингии: Мы не должны стрелять из пушки по воробьям. Когда человек не приобретает билет в метро, речь идёт о мелком правонарушении. Кроме того, наказанию зачастую подвергаются не те люди: как правило, это люди, находящиеся в тяжёлом психологическом или социальном состоянии.

В Германии ежегодно задерживают 250 000 безбилетников. Около 7 000 из них вынуждены отбывать своё наказание за решёткой. Активисты надеются, что инициатива Берлина и Тюрингии приведёт к смягчению законодательства. Многие воспринимают безбилетный проезд лишь как незначительное правонарушение.

ПРОХОЖИЙ: Так не должно быть, что за один только безбилетный проезд человек может попасть в тюрьму. Я не вижу здесь логики.

ПРОХОЖИЙ: Мне кажется, люди просто не задумываются о том, что до такого может дойти.

ПРОХОЖИЙ: Я думаю, что люди ездят «зайцами», потому что у них нет денег и при этом им всё равно куда-то надо ехать.

Впрочем, критики утверждают, что безбилетный проезд является общественно вредным поведением и потому его перевод в категорию «нарушения общественного порядка» будет неверным сигналом.

РАЙНЕР ВЕНДТ, председатель профсоюза полицейских Германии: Проблемы полиции и законодательства нельзя решить декриминализацией преступлений. Объясняя всё «смягчением», можно перевести в разряд «нарушений общественного порядка» нанесение вреда здоровью или воровство.

Голосование по новому законопроекту состоится на следующей неделе.

Дата выхода в эфир: 21.09.2019