Rzeczpospolita: белорусских поляков призывают «мобилизироваться» накануне переписи

Накануне переписи населения, которая начнётся 4 октября, фонд «Молодёжь с окраин Польши» призывает белорусских поляков открыто заявить переписчикам о своей национальности и родном языке. Как пишет издание Rzeczpospolita, положение поляков в Белоруссии с каждым годом становится всё более тяжёлым: власти намеренно занижают их количество и не открывают польские школы, поэтому именно перепись, возможно, сможет что-то изменить.

Фонд «Молодёжь с окраин Польши», который объединяет живущих в Белоруссии, в Литве и на Украине поляков, запустил акцию «Я помню, кто я». Как пишет Rzeczpospolita, акция быстро вышла за пределы интернета, распространившись на автобусные остановки и рекламные щиты: женщина с известного американского пропагандистского плаката We Can Do It! получила нашивку в виде бело-красного флага на плече и начала призывать поляков из Гродненской области Белоруссии заявить о своей национальности.

Как отмечает польское издание, всё дело в переписи населения, которая начнётся в Белоруссии 4 октября и будет идти до конца месяца. В 2009 году во время предыдущей переписи куда-то пропали 100 тыс. поляков: о своей принадлежности к польскому народу тогда заявили 295 тыс. человек, тогда как в 1999 году, по данным статистического ведомства, таких людей было в Белоруссии 400 тыс.

«В ваши двери постучат переписчики, чтобы задать вам разные вопросы. Для нас, поляков в Белоруссии, самые важные пункты — это национальность и родной язык. Мы здесь не эмигранты, мы у себя дома», — говорится в заявлении «Молодёжи с окраин Польши».

«Я не верю результатам предыдущих переписей. Чиновники намеренно занижают количество поляков, так, как делали это их предшественники. Сегодняшним посткоммунистам, как коммунистам в советскую эпоху, мешают проевропейские настроения поляков, а также не нравится наше видение истории. Именно поэтому они считают нас чужеродным элементом, который нужно как можно быстрее лишить чувства национальной принадлежности и русифицировать», — рассказал журналистам живущий в Варшаве глава фонда «Молодёжь с окраин Польши» Мирослав Капцевич.

Он также говорит об остающихся на слуху уже как минимум полтора десятка лет проблемах белорусских поляков.

«Самое главное — это отсутствие школ и детских садов с обучением на польском. В нескольких городах и городках на западе Белоруссии поляки — национальное большинство, то там нет ни одной государственной школы, где бы преподавание велось на польском языке», — объясняет Капцевич.

Официальный Минск уверяет, что все проблемы можно решить, однако, пишет издание, положение поляков в Белоруссии становится всё более тяжёлым. В таком же состоянии находятся сейчас отношения между двумя странами.

Как говорит польский журналист из Гродно Анджей Почобут, минские власти избрали в отношении Варшавы следующую тактику: постоянно обещать и быстро забывать об обещаниях.

«В Белоруссии считается, что никаких поляков там нет, а есть только «полонизированные белорусы». Любопытно, что такой тезис уже не первый год продвигает как государственное руководство, так и некоторые оппозиционные круги. Любые шаги, связанные с польским самосознанием, неважно, о чём идёт речь, о Карте поляка или о защите обучения на польском языке, встречают в штыки. Появление любых сообщений на польскую тему вызывает массу негативных комментариев и зачастую нервную реакцию», — уверен Почобут.