Euronews: загоревшийся при посадке в Барнауле Boeing потушили быстро — помогли учения

Boeing 767-300, на борту которого находилось более 340 человек, совершил жёсткую посадку в Барнауле. При этом у лайнера загорелась стойка шасси, в результате пострадали несколько десятков пассажиров. Спасателям понадобилось всего 20 минут, чтобы потушить самолёт, поскольку за несколько часов до этого они провели аналогичные учения, передаёт Euronews.

Более 50 человек пострадали в результате жёсткой посадки лайнера Boeing 767-300 в Барнауле. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК. Несколько пассажиров были госпитализированы. Позже почти всех их отпустили на амбулаторное лечение, только одна женщина, по данным местного Минздрава, по-прежнему находится в больнице.



Самолёт компании Azur Air, на борту которого находилось более 340 человек, следовал из Вьетнама. При посадке у него загорелась стойка шасси. Причины аварии выясняются. К настоящему моменту аэропорт уже работает в штатном режиме.



Потушить пожар удалось за 20 минут. Притом, как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю, всего за несколько часов до инцидента в аэропорту местные спасатели провели тренировку по ликвидации происшествий на борту самолётов. В учебной ситуации экипаж должен был совершить экстренную посадку после попадания молнии, а при приземлении, по задумке, произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива.



За этот год в российских аэропортах произошло более десятка ЧП. В середине августа лайнер «Уральских авиалиний», направлявшийся в Симферополь, приземлился «на брюхо» в кукурузном поле около Жуковского после попадания птиц в двигатели. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Этот случай многие сравнили с «чудом на Гудзоне». В середине июля в салоне лайнера компании Nordwind, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, при разбеге по ВПП возникло задымление. При эвакуации пострадали несколько человек.



В конце июня Ан-24 компании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа двигателя. При приземлении борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. Погибли пилот и механик. За две недели до этого в Астрахани совершил аварийную посадку Airbus A-319 авиакомпании «Сибирь». Никто не пострадал. Причиной инцидента стала техническая неисправность.



В начале мая в аэропорту Шереметьево через полчаса после взлёта совершил посадку Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший в Мурманск. После приземления у самолёта надломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погибли более 40 человек.



Дата публикации 26 сентября 2019 года.