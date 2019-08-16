Welt: «спасал пассажиров и экипаж» — предотвративший катастрофу пилот героем себя не считает
Везение, конечно, сыграло свою роль во время аварии, но помогли, безусловно, и лётные навыки пилота. Повезло, что сразу за аэропортом начиналось просторное свободное кукурузное поле. Благодаря этому пилоту удалось совершить экстренную посадку.
И вот наконец-то происшествие прокомментировал сам пилот приземлившегося вчера без повреждений на поле самолёта, на борту которого находились более 230 пассажиров. Несмотря на то что многие считают его героем, пилот заявил: «Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж».
Это был рискованный манёвр, но он удался. Сразу же после взлёта авиалайнера стая чаек угодила в двигатель Airbus, и возникла угроза, что самолёт с более чем 230 людьми на борту разобьётся. Пилоты приняли единственное верное решение: они немедленно развернулись и приступили к экстренной посадке. Шасси были убраны. До аэропорта Жуковский рядом с Москвой они бы уже не дотянули. Единственный вариант — кукурузное поле в километре до него.
ПАССАЖИРКА: Там у нас в принципе гробовая тишина была. Все просто ждали свей участи. Резкий удар о землю. Я просто держала маленького ребенка, потому что боялась, что он полетит по салону.
В итоге самолёт приземлился, не развалившись на части. Выдающееся достижение, похвалили в авиакомпании пилотов.
Пассажиры спускались по надувным аварийным трапам. «Идём по направлению к солнцу через кукурузное поле», — призывает бортпроводник. Травмы получили 23 человека — в основном ушибы и ссадины.
НИКОЛАЙ ВОРОБЬЁВ, временно исполняющий полномочия главы Раменского района: Эвакуация прошла успешно. Погибших нет. Насколько нам известно, в настоящий момент в больнице находятся всего 10 человек.
В социальных сетях пассажиры выразили благодарность членам экипажа, которые спасли их жизни. Если бы не мастерство пилотов, всё, пожалуй, закончилось бы катастрофой.
Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.
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