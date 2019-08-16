Welt: «спасал пассажиров и экипаж» — предотвративший катастрофу пилот героем себя не считает

Везение, конечно, сыграло свою роль во время аварийной посадки Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в районе аэропорта Жуковский, но помогли, безусловно, и лётные навыки пилота, передаёт Welt. Ведь если бы не мастерство Дамира Юсупова, всё, пожалуй, закончилось бы катастрофой, констатирует немецкий телеканал.

Везение, конечно, сыграло свою роль во время аварии, но помогли, безусловно, и лётные навыки пилота. Повезло, что сразу за аэропортом начиналось просторное свободное кукурузное поле. Благодаря этому пилоту удалось совершить экстренную посадку.

И вот наконец-то происшествие прокомментировал сам пилот приземлившегося вчера без повреждений на поле самолёта, на борту которого находились более 230 пассажиров. Несмотря на то что многие считают его героем, пилот заявил: «Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж».

Это был рискованный манёвр, но он удался. Сразу же после взлёта авиалайнера стая чаек угодила в двигатель Airbus, и возникла угроза, что самолёт с более чем 230 людьми на борту разобьётся. Пилоты приняли единственное верное решение: они немедленно развернулись и приступили к экстренной посадке. Шасси были убраны. До аэропорта Жуковский рядом с Москвой они бы уже не дотянули. Единственный вариант — кукурузное поле в километре до него.

ПАССАЖИРКА: Там у нас в принципе гробовая тишина была. Все просто ждали свей участи. Резкий удар о землю. Я просто держала маленького ребенка, потому что боялась, что он полетит по салону.

В итоге самолёт приземлился, не развалившись на части. Выдающееся достижение, похвалили в авиакомпании пилотов.

Пассажиры спускались по надувным аварийным трапам. «Идём по направлению к солнцу через кукурузное поле», — призывает бортпроводник. Травмы получили 23 человека — в основном ушибы и ссадины.

НИКОЛАЙ ВОРОБЬЁВ, временно исполняющий полномочия главы Раменского района: Эвакуация прошла успешно. Погибших нет. Насколько нам известно, в настоящий момент в больнице находятся всего 10 человек.

В социальных сетях пассажиры выразили благодарность членам экипажа, которые спасли их жизни. Если бы не мастерство пилотов, всё, пожалуй, закончилось бы катастрофой.

Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.