ORF: более 60 стран приняли участие в мировом чемпионате профессий в Казани

В Казани проходит мировой чемпионат профессий WorldSkills, сообщает ORF. В нём принимают участие 1300 молодых специалистов из более чем 60 стран. Конкуренция очень большая, отмечает австрийский канал. К тому же претенденты на медали должны выполнять задания в условиях катастрофической нехватки времени.

Вместо отдыха на этих выходных многим молодым специалистам придётся попотеть. Ведь они участвуют в мировом чемпионате профессий WorldSkills в российской Казани. Туда приехали 1300 молодых специалистов из более чем 60 стран. В том числе и 46 молодых австрийцев.

Вообще-то очень жаль, что у участников соревнований из Австрии не будет времени насладиться красотами Казани, города на Волге в юго-западной части России. С раннего утра вчерашнего дня 46 участников WorldSkills в красно-бело-красных формах полностью сосредоточены на своих заданиях. И они достаточно сложные.

КРИСТОФ БАБИНГЕР, техник-полиграфист из Нижней Австрии: Первое испытание было довольно жёстким. К счастью, наши тренировки были ещё жёстче.

ЙОХАННЕС ШЁЛЕР, ландшафтный дизайнер из Тироля: Было действительно непросто. Было сложно. Но мы уложились по времени, так что всё хорошо.

Они тренировались месяцами. Никто не знал заранее, какие задания нужно будет выполнять на WorldSkills. Члены жюри внимательно следят за каждым движением.

МАРТИН ГОЛАУЧНИК, столяр-мебельщик из Каринтии: Нам нужно каждое соединение сдавать открытым. Перед склейкой их очень внимательно проверяют на предмет чистоты обработки. Насколько срез жёсткий или мягкий, и не разваливается ли всё.

Времени катастрофически не хватает. И конкуренция очень большая.

НИКОЛАУС ВАЛТХЕР, системный администратор из Вены: Азиаты печатают очень быстро. Они несколько лет этому обучаются. Они постоянно тренируют этот навык и им ещё за это платят.

МАТТИАС ФИЛЛ, слесарь из Тироля: Из того, что я видел, швейцарцы неплохо справляются. Очень хорошо. Немцы выполняют работу на том же уровне, но у них ещё красивее выходит.

После четырёх дней соревнований во вторник на церемонии чествования победителей станет ясно, получат ли они красивые медали из золота, серебра или бронзы.

Дата выхода в эфир 24 августа 2019 года