SRF: в Швейцарии хотят узаконить проверку телефонов беженцев

В Швейцарии разрабатывают законопроект, который позволит местным органам проверять телефоны беженцев, сообщает SRF. Это необходимо для того, чтобы установить личность, маршрут передвижения, а также достоверность слов мигрантов. Критики инициативы называют её «грубым и необоснованным нарушением основных прав граждан», рассказывает швейцарский канал.

Тот, кто хочет получить статус беженца в Швейцарии, обязан предоставить органам информацию о том, откуда он и почему нуждается в защите. Это логично, но не всегда возможно. Зачастую у этих людей нет документов, удостоверяющих личность. А устные заявления иногда носят сомнительный характер или вовсе не соответствуют действительности. Власти хотят, чтобы в таких случаях у них была возможность просмотреть информацию на сотовом телефоне соискателя статуса беженца. Но пока что на законодательном уровне это не закреплено. И сейчас это пытаются изменить. С репортажем Даниэль Глауз.



Смартфон — самый главный помощник для беженца. Переписка с родственниками, контрабандистами, сохранённые местоположения, фотографии, видео — всё это информация, которая может помочь установить личность и маршрут передвижения соискателя статуса беженца. Для этого член Национального совета Грегор Рутц хочет предоставить органам доступ к сотовым телефонам. Сегодня, после того как он выдвинул это предложение, Комиссия по государственно-политическим вопросам принялась за изменение закона.



ГРЕГОР РУТЦ, член Национального совета от Швейцарской народной партии в кантоне Цюрих: Когда соискатель статуса беженца приезжает в Швейцарию и подаёт ходатайство о предоставлении политического убежища, то он обязан оказывать содействие. Одна из его обязанностей заключается в том, что он должен сказать, кто он, откуда и почему подаёт ходатайство. Мы установили, что в определённые годы 80% соискатель приезжали без документов. О многих неизвестно, кто они и откуда. Сами они об этом говорить не хотят. В связи с этим у властей должна быть возможность это выяснить.



В двух центрах для беженцев Федеральное ведомство по вопросам миграции (SEM) провело пилотный проект. Оно проанализировало информацию на сотовых телефонах и ноутбуках у добровольцев. В 15% случаев нашлись полезные сведения, подвели итоги в SEM.



Петер Майер из центра помощи беженцам критикует эту инициативу, предостерегая, что в будущем проверка будет осуществляться в принудительном порядке.



ПЕТЕР МАЙЕР, руководитель центра помощи беженцам: Это грубое и необоснованное нарушение основных прав граждан, ведь речь идёт о личных, конфиденциальных данных интимного характера, и, возможно, также о данных третьих лиц, которые не имеют к ситуации никакого отношения.



КУРТ ФЛУРИ, член Национального совета от Свободной демократической партии в кантоне Золотурн: Всё верно, это деликатный вопрос. И мы понимаем, что для того, чтобы узнать, откуда люди к нам приезжают, и при этом соблюсти баланс между личными правами и интересами государства, нам нужно дифференцировать законодательство.



Информация с сотовых соискателей статуса беженцев. Когда органы получат к ней доступ? И насколько широким он будет? Чтобы найти ответы на эти вопросы сейчас и разрабатывается законопроект.



Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.