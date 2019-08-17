SRF: в Швейцарии хотят узаконить проверку телефонов беженцев

В Швейцарии разрабатывают законопроект, который позволит местным органам проверять телефоны беженцев, сообщает SRF. Это необходимо для того, чтобы установить личность, маршрут передвижения, а также достоверность слов мигрантов. Критики инициативы называют её «грубым и необоснованным нарушением основных прав граждан», рассказывает швейцарский канал.
Тот, кто хочет получить статус беженца в Швейцарии, обязан предоставить органам информацию о том, откуда он и почему нуждается в защите. Это логично, но не всегда возможно. Зачастую у этих людей нет документов, удостоверяющих личность. А устные заявления иногда носят сомнительный характер или вовсе не соответствуют действительности. Власти хотят, чтобы в таких случаях у них была возможность просмотреть информацию на сотовом телефоне соискателя статуса беженца. Но пока что на законодательном уровне это не закреплено. И сейчас это пытаются изменить. С репортажем Даниэль Глауз.
Смартфон — самый главный помощник для беженца. Переписка с родственниками, контрабандистами, сохранённые местоположения, фотографии, видео — всё это информация, которая может помочь установить личность и маршрут передвижения соискателя статуса беженца. Для этого член Национального совета Грегор Рутц хочет предоставить органам доступ к сотовым телефонам. Сегодня, после того как он выдвинул это предложение, Комиссия по государственно-политическим вопросам принялась за изменение закона.
ГРЕГОР РУТЦ, член Национального совета от Швейцарской народной партии в кантоне Цюрих:Когда соискатель статуса беженца приезжает в Швейцарию и подаёт ходатайство о предоставлении политического убежища, то он обязан оказывать содействие. Одна из его обязанностей заключается в том, что он должен сказать, кто он, откуда и почему подаёт ходатайство. Мы установили, что в определённые годы 80% соискатель приезжали без документов. О многих неизвестно, кто они и откуда. Сами они об этом говорить не хотят. В связи с этим у властей должна быть возможность это выяснить.
В двух центрах для беженцев Федеральное ведомство по вопросам миграции (SEM) провело пилотный проект. Оно проанализировало информацию на сотовых телефонах и ноутбуках у добровольцев. В 15% случаев нашлись полезные сведения, подвели итоги в SEM.
Петер Майер из центра помощи беженцам критикует эту инициативу, предостерегая, что в будущем проверка будет осуществляться в принудительном порядке.
ПЕТЕР МАЙЕР, руководитель центра помощи беженцам:Это грубое и необоснованное нарушение основных прав граждан, ведь речь идёт о личных, конфиденциальных данных интимного характера, и, возможно, также о данных третьих лиц, которые не имеют к ситуации никакого отношения.
КУРТ ФЛУРИ, член Национального совета от Свободной демократической партии в кантоне Золотурн:Всё верно, это деликатный вопрос. И мы понимаем, что для того, чтобы узнать, откуда люди к нам приезжают, и при этом соблюсти баланс между личными правами и интересами государства, нам нужно дифференцировать законодательство.
Информация с сотовых соискателей статуса беженцев. Когда органы получат к ней доступ? И насколько широким он будет? Чтобы найти ответы на эти вопросы сейчас и разрабатывается законопроект.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун объяснил, почему в концовке матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между коллективом из Санкт-Петербурга и «Ахматом» возникла потасовка с участием игроков обеих команд.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, назвавшего «позором» работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между коллективами из Санкт-Петербурга и Грозного во главе с Алексеем Матюниным.
Бразильскому полузащитнику «Тоттенхэма» Лукасу Моуре понадобилось всего 19 секунд после выхода на замену, чтобы поразить ворота «Манчестер Сити» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу, который завершился со счётом 2:2.
После матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» главный тренер ФК «Ахмат» Рашид Рахимов выразил мнение, что решение главного арбитра встречи Алексея Матюнина удалить с поля защитника грозненского коллектива Ризвана Уциева на седьмой минуте за фол на Александре Ерохине было ошибочным.
После матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что в скором времени аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони может покинуть коллектив из Санкт-Петербурга.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» во главе с Алексеем Матюниным, принявшей несколько неоднозначных решений, в частности удалившей защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте встречи и не засчитавшей мяч Эмилиано Ригони из-за положения вне игры.
После матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Ахматом», который завершился безголевой ничьей, нападающий коллектива из Санкт-Петербурга Артём Дзюба раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
Бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд прокомментировал решение главного арбитра матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Ахматом» Алексея Матюнина об удалении защитника грозненского коллектива Ризвана Уциева уже на седьмой минуте встречи за фол на полузащитнике Александре Ерохине.