Welt: «результат слишком либеральной миграционной политики» — в ФРГ беженец совершил «немыслимое преступление»
Предполагаемый злоумышленник продолжает молчать, и поэтому мотив немыслимого преступления на железнодорожном вокзале во Франкфурте-на Майне по-прежнему неясен. 40-летний мужчина из Эритреи проживает в Швейцарии: что он делал во Франкфурте-на-Майне и почему он толкнул 8-летнего мальчика и его мать под прибывающий скоростной поезд, — ответов на эти вопросы до сих пор нет. В течение дня он предстанет перед судьёй. Министр внутренних дел Германии Зеехофер прервал свой отпуск и проведёт сегодня совещание с главами правоохранительных органов. Политические дебаты об обеспечении большей безопасности граждан в общественных местах вновь накаляются.
Самый настоящий шок: Франкфурт скорбит по 8-летнему мальчику, которого вчера вместе с его матерью толкнули под прибывающий скоростной поезд. Женщине удалось спастись, мальчик, однако, погиб. Свидетели на платформе не смогли сдержать слёз. Очевидцами происшествия пришлось стать и многим детям.
ДЕВУШКА: Это ужасно. Словами не передать.
МУЖЧИНА: Боюсь, боль никогда не уйдёт.
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Кто на такое вообще способен? Только больные люди.
Свидетели происшествия быстро задержали предполагаемого преступника — 40-летнего африканца из Эритреи. Согласно информации, с 2006 года он проживал в Швейцарии и не знал своих жертв. Что он делал во Франкфурте-на-Майне и что толкнуло его на преступление, он не говорит.
ИЗАБЕЛЬ НОЙМАН, представитель полиции Франкфурта-на-Майне: Мотив преступника пока неясен… В настоящий момент его допрашивают. Мы пока не можем предоставить точной информации о том, что толкнуло его на преступление.
Сегодня эритреец предстанет перед судьёй. Для «Альтернативы для Германии» преступление — результат слишком, по их мнению, либеральной миграционной политики.
ГОТТФРИД КУРИО, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: Необходимо наконец-то распрощаться с наивной безответственной безграничной культурой гостеприимства.
Министр внутренних дел Германии Зеехофер так не считает и предостерегает от преждевременных суждений.
ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР, министр внутренних дел Германии: Я обратил внимание, что некоторые уже дали оценку происшествию. Однако объективно это возможно только тогда, когда станут известны причины преступления.
Из-за происшествия Зеехофер прервал свой отпуск. На сегодня у него запланировано совещание с главами органов государственной безопасности.
Дата выхода в эфир 30 июля 2019 года.
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