WP: у американской базы в Сирии умирают от голода 30 тысяч беженцев, но Вашингтон не станет их кормить

30 тысяч беженцев, проживающих в лагере Рукбан неподалёку от американской базы в Сирии, оказались на грани гибели — они почти потеряли доступ к еде и воде и молят о помощи, пишет The Washington Post. Однако, по данным американского издания, Вашингтон никаких мер для спасения беженцев предпринимать не спешит: американские дипломаты считают шаги по спасению лагеря нецелесообразными.

Примерно в 16 км от американской военной базы Танф на юге Сирии «терпят бедствие» 30 тыс. сирийцев, проживающих в лагере для беженцев Рукбан, сообщает The Washington Post. По данным газеты, беженцы, обосновавшиеся неподалёку от аванпоста американцев, чтобы попасть под защиту Вашингтона, теперь практически полностью потеряли доступ к еде, воде и медикаментам, однако американские власти, которые контролируют эту территорию, а следовательно, несут ответственность за жизни этих людей, «ничего не делают и просто наблюдают, как они напрасно гибнут от голода».

Как отмечает обозреватель The Washington Post, лагерь Рукбан возник около четырёх лет назад — изначально здесь поселились около 50 тыс. человек, бежавших из разбомблённой артиллерией войск президента Сирии Башара Асада провинции Хомс. Беженцы выбрали место неподалёку от базы Танф, где находятся несколько сотен американских военнослужащих, занимающихся подготовкой «партнёрских сил» для борьбы с «Исламским государством»*, а также удерживающих стратегически важную дорогу между Тегераном и Дамаском.

Из-за ужасных условий проживания в лагере и нехватки еды тысячи беженцев в итоге согласились вернуться на территорию, которую контролируют правительственные войска, однако большинство из них, «вероятно, были арестованы режимом по подозрению в повстанческой деятельности, принудительно призваны в ряды армии Асада или убиты», говорится в материале. Те же из них, кто не хотел для себя такой судьбы и остался в Рукбане, оказались отрезанными от мира и теперь молят о помощи в социальных сетях.

«Обращаюсь к вам из лагеря Рукбан — лагеря смерти и голода, — цитирует The Washington Post беженку, записавшую анонимное видео-обращение. — Прошу всех людей, у которых осталась совесть, найти решение для проблемы этого лагеря».

Ситуация внутри Рукбана действительно отчаянная — его обитатели больше не имеют возможности ежедневно получать еду, и многие из них больны, сетует автор статьи. У людей нет работы и дохода, а последний гуманитарный конвой приходил сюда в феврале — теперь же лагерь со всех сторон оказался окружён. Единственная причина, по которой он ещё существует, заключается как раз в том, что он расположен внутри зоны безопасности базы Танф, имеющей 55-километровый радиус.

Обитатели лагеря просят, чтобы им либо предоставили пищу, либо перевезли в другое место, где есть доступ к пропитанию, но при этом вне территории, контролируемой режимом Асада, пишет The Washington Post. Так, например, они готовы отправиться на север, на земли, удерживаемые арабскими суннитскими или курдскими группировками, либо на восток в Ирак, однако все дороги, ведущие из лагеря, блокированы. В своих видеообращениях жители лагеря хвалят американских солдат с базы Танф за то, что они не подпускают к лагерю ни сирийские правительственные силы, ни ИГ*, ни иранские войска, но при этом умоляют предоставить им хоть немного еды и базовую гуманитарную помощь, подчёркивается в статье.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, отвечая на вопрос журналиста The Washington Post о том, почему Вашингтон не может дать еды жителям лагеря Рукбан, пояснил: «Если мы их накормим, то всё будет выглядеть так, будто мы собираемся там оставаться вечно — а для них вполне могут быть и другие варианты, к примеру, на северо-востоке и на северо-западе станы». По словам Джеффри, он вёл переговоры о предоставлении гуманитарной помощи беженцам Рукбана с Россией, но эти переговоры пока зашли в тупик, в результате чего силы Асада прекратили пропускать к лагерю гуманитарные конвои ООН; если же кормить беженцев станут США, Москва, без всяких сомнений, тут же заявит, что Вашингтон начал долговременную и незаконную оккупацию части Сирии, что обернётся как дипломатическими, так и юридическими последствиями. Кроме того, американцы просто не могут предпринимать шагов, предполагающих длительное присутствие войск на сирийской территории, ведь президент США Дональд Трамп уже объявил о выводе войск из страны, отметил дипломат.

Такую логику, впрочем, сами беженцы и поддерживающие их люди не понимают, продолжает обозреватель The Washington Post. «Слова о том, что мы боимся накормить этих людей, потому что мы из-за этого каким-то образом будем за них в ответе — это какая-то чушь, — заявил в интервью изданию исполнительный директор американской НКО «Экстренная рабочая группа по Сирии» Муаз Мустафа. — На самом деле мы уже в ответе за их благополучие, ведь они живут под нашей защитой».

Как подчёркивает обозреватель WP, обязательства, которые США имеет перед беженцами Рукбана, имеют не только гуманитарную природу: расположенные поблизости «партнёрские силы» Вашингтона набирают в лагере добровольцев для борьбы с ИГ, и новоявленные бойцы хотя бы получают доступ к еде, но их семьи и друзья в лагере продолжают голодать. В свою очередь, российское правительство использует случаи смерти от голода в лагере в «пропагандистских» целях, заявляя, что США нарочно «морят голодом» мирных жителей, чтобы превратить их таким образом в террористов, говорится в статье. «Россия и режим Асада пользуются гуманитарным кризисом в лагере, чтобы подрывать легитимность нашего военного присутствия», — комментирует ситуацию господин Мустафа.

США вот уже более восьми лет не могут внедрить в Сирии такую стратегию, которая бы сделала главным приоритетом благосостояние мирных жителей, а мир так и не сумел остановить осуществляемые режимом Асада «при поддержке России и Ирана жестокие массовые убийства гражданских лиц», однако 30 тыс. беженцев Рукбана всё ещё живы, и США могут их спасти, в заключение подчёркивает обозреватель The Washington Post. И чтобы американские вооружённые силы «сделали то, что делают лучше всего», и спасли их жизни, хватит всего одного твита или даже щелчка пальцами со стороны Дональда Трампа, убеждён журналист. «Если мы не начнём действовать прямо сейчас, в результате своего бездействия мы станем соучастниками в том ужасе, который ждёт этих людей», — предупреждает он.