Германии следует принимать ответственность за происходящее на Ближнем Востоке, однако её действия должны соответствовать международному праву — именно поэтому бундестаг не одобрил отправку сухопутных немецких сил в Сирию, рассказала Deutschlandfunk немецкий депутат Даниэла де Риддер. Политик отметила, что нужно стремиться к дипломатическому, а не военному разрешению конфликтов.

Предложение об отправке сухопутных сил немецкой армии в Сирию было крайне спорным, рассказала депутат от немецкой партии СДПГ Даниэла де Риддер в своей беседе с Deutschlandfunk. Как отметила де Риддер, многие немецкие парламентарии считают, что даже нынешнее присутствие бундесвера в Сирии является нарушением международного права. Вариант с отправкой сухопутных сил является ещё более проблематичным вопросом — и потому бундестаг его отклонил.

Де Риддер подчеркнула, что у Германии должна быть ответственность за происходящее в соседних регионах, однако Берлину необходимо действовать строго в рамках международного права. По мнению депутата, странам следует стремиться к решению региональных конфликтов путём дипломатии и поиска политических решений, а не только посредством военных интервенций. В частности, де Риддер выразила надежду на мирное разрешение конфликта США с Ираном, отметив, что миру необходимо защититься от возможного ядерного противостояния и новой холодной войны.

Кроме того, немецкий депутат осудила последние действия иранской стороны, связанные с обогащением урана, и не исключила, что европейским странам придётся присоединиться к антииранским санкциям. Впрочем, де Риддер отметила, что до сих пор не исключает возможности экономической кооперации между Европой и Ираном, однако для этого Тегерану придётся изменить свой нынешний курс.