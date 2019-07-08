Welt: немецкие партии сказали чёткое «нет» участию бундесвера в «абсолютно непредсказуемой операции» США

В правительственной коалиции ФРГ разразился спор после того, как Соединённые Штаты потребовали отправить немецкие наземные войска в Сирию для борьбы с терроризмом, передаёт Welt. Так, например, категорическое «нет» участию солдат бундесвера в операции сказали не только социал-демократы Германии, но и немецкие зелёные, отмечает телеканал.

Спор грозит разразиться в правительственной коалиции после того, как Соединённые Штаты потребовали отправить немецкие наземные войска в Сирию для борьбы с терроризмом. В частности, временный председатель Социал-демократической партии Германии Торстен Шефер-Гюмбель категорически отказался выполнять это требование. В свою очередь, лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала понять, что в принципе готова как минимум обсудить вопрос о том, не должна ли Германия делать больше в рамках действующего мандата антитеррористической коалиции. Репортаж Анджелы Кнебель.



Несколько Tornado для разведки, один самолёт-заправщик и инструкторы в Ираке — таков до сих пор вклад Германии в борьбу с «Исламским государством»*. Этого, однако, недостаточно, заявили Соединённые Штаты: Берлин должен отправить немецких солдат на северо-восток Сирии.



«Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военнослужащих в регионе», — заявил специальный представитель правительства Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.



Точное число немецких солдат не было озвучено, но, по словам Джеффри, потребуется несколько сотен.



Социал-демократическая партия Германии уже сказала «нет» отправке наземных войск на сирийскую территорию.



НИЛС ШМИД, представитель СДПГ по внешнеполитическим вопросам: Нашим солдатам придётся принять участие в абсолютно непредсказуемой операции. В последние два года на Ближнем Востоке американцы постоянно меняют стратегию. На них нельзя положиться. Какое-либо планирование с нами как союзниками и вовсе отсутствует. Поэтому о подобных операциях и речи быть не может.



ХДС/ХСС отреагировали осторожнее и дали понять, что готовы оказать поддержку.



ЮРГЕН ХАРДТ, представитель ХДС по внешнеполитическим вопросам: У Германии есть опыт, особенно в разведке и боевой подготовке. Этим мы уже занимаемся в Ираке… Могу себе представить, что наши войска, возможно, будут делать нечто подобное в Сирии.



Что касается требования Соединённых Штатов, то речь в первую очередь идёт не о боевой операции, а о международном присутствии, боевой подготовке, логистике и оказании технической поддержки.



По мнению немецких зелёных, существует только один верный ответ — «нет операции в Сирии».



АГНЕШКА БРУГГЕР, зампредседателя фракции «Союз 90/Зелёные» в бундестаге: Эта операция — не что иное, как нарушение международного права. Её проводит очень сомнительная коалиция международных сил — как политически, так и с правовой точки зрения.



Правительство Германии пока не заняло чёткой позиции. Соединённые Штаты ожидают получить ответ ещё в этом месяце.



Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.