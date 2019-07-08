Welt (TV)

Welt: немецкие партии сказали чёткое «нет» участию бундесвера в «абсолютно непредсказуемой операции» США

Материал представлен в переводе ИноТВ
В правительственной коалиции ФРГ разразился спор после того, как Соединённые Штаты потребовали отправить немецкие наземные войска в Сирию для борьбы с терроризмом, передаёт Welt. Так, например, категорическое «нет» участию солдат бундесвера в операции сказали не только социал-демократы Германии, но и немецкие зелёные, отмечает телеканал.

Спор грозит разразиться в правительственной коалиции после того, как Соединённые Штаты потребовали отправить немецкие наземные войска в Сирию для борьбы с терроризмом. В частности, временный председатель Социал-демократической партии Германии Торстен Шефер-Гюмбель категорически отказался выполнять это требование. В свою очередь, лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала понять, что в принципе готова как минимум обсудить вопрос о том, не должна ли Германия делать больше в рамках действующего мандата антитеррористической коалиции. Репортаж Анджелы Кнебель.

Несколько Tornado для разведки, один самолёт-заправщик и инструкторы в Ираке — таков до сих пор вклад Германии в борьбу с «Исламским государством»*. Этого, однако, недостаточно, заявили Соединённые Штаты: Берлин должен отправить немецких солдат на северо-восток Сирии.

«Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военнослужащих в регионе», — заявил специальный представитель правительства Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

Точное число немецких солдат не было озвучено, но, по словам Джеффри, потребуется несколько сотен.

Социал-демократическая партия Германии уже сказала «нет» отправке наземных войск на сирийскую территорию.

НИЛС ШМИД, представитель СДПГ по внешнеполитическим вопросам: Нашим солдатам придётся принять участие в абсолютно непредсказуемой операции. В последние два года на Ближнем Востоке американцы постоянно меняют стратегию. На них нельзя положиться. Какое-либо планирование с нами как союзниками и вовсе отсутствует. Поэтому о подобных операциях и речи быть не может.

ХДС/ХСС отреагировали осторожнее и дали понять, что готовы оказать поддержку.

ЮРГЕН ХАРДТ, представитель ХДС по внешнеполитическим вопросам: У Германии есть опыт, особенно в разведке и боевой подготовке. Этим мы уже занимаемся в Ираке… Могу себе представить, что наши войска, возможно, будут делать нечто подобное в Сирии.

Что касается требования Соединённых Штатов, то речь в первую очередь идёт не о боевой операции, а о международном присутствии, боевой подготовке, логистике и оказании технической поддержки.

По мнению немецких зелёных, существует только один верный ответ  — «нет операции в Сирии».

АГНЕШКА БРУГГЕР, зампредседателя фракции «Союз 90/Зелёные» в бундестаге: Эта операция — не что иное, как нарушение международного права. Её проводит очень сомнительная коалиция международных сил — как политически, так и с правовой точки зрения.

Правительство Германии пока не заняло чёткой позиции. Соединённые Штаты ожидают получить ответ ещё в этом месяце.

Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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источник
Welt (TV) Германия Европа
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