Der Spiegel: Россия боеспособнее ЕС — лидер немецких зелёных призвала к общеевропейскому военному сотрудничеству
Европейский союз слаб во внешней политике, заявила в интервью немецкому журналу Der Spiegel председатель партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок.
Во многом это связано с тем, что президент США Дональд Трамп «проводит политику изоляции и шантажа», отметила Бербок.
«Трамп элементарно хочет уничтожить международную систему», — констатировала лидер немецких левых.
Бербок также пожаловалась, что «становится всё тяжелее» состоять в одном военном блоке с Соединёнными Штатами.
«На протяжении десятилетий США были заинтересованы в безопасности Европы. Сейчас, однако, Дональд Трамп и вовсе видит в Европейском союзе противника», — подчеркнула председатель партии «Союз 90/Зелёные».
В частности, именно поэтому немецкие зелёные, получившие большинство голосов на последних выборах в Европарламент в Германии, и выступают за более тесное сотрудничество европейских стран в сфере оборонной политики, пояснила Анналена Бербок.
«Пока в мире идут войны и разгораются кризисы, Европа должна быть в состоянии позаботиться о своей безопасности. И хорошим фундаментом для этого будет общеевропейское военное сотрудничество. В этом случае оно было бы более эффективным и не таким затратным. Мы, европейцы, тратим на армию в четыре раза больше России и при этом уступаем ей по боеспособности», — посетовала немецкий политик.
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