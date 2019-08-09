Freie Presse: «как гром среди ясного неба» — возможный визит Путина вызвал переполох в Германии

Новость о том, что мэр немецкого города Ольбернхау Хайнц-Петер Хауштайн пригласил главу Кремля Владимира Путина в Рудные горы, прогремела «как гром среди ясного неба», пишет Freie Presse. Политики и граждане Германии очень по-разному отреагировали на это известие. Одни поддержали инициативу, которая может привести к снижению уровня напряжённости в отношениях двух стран, другие её раскритиковали, рассказывает немецкое издание.

Мэр немецкого города Ольбернхау Хайнц-Петер Хауштайн от Свободной демократической партии (СвДП) пригласил к себе в Рудные горы главу Кремля Владимира Путина, сообщает Freie Presse. Сделал он это неделю назад в письменной форме, и, по его заверениям, эту инициативу поддержал премьер-министр Саксонии от Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер. Эту информацию подтвердили в государственной канцелярии Саксонии, отмечает издание.

Сейчас же появляется всё больше свидетельств того, что Москва может действительно ответить Хауштайну. Он сообщил, что ему позвонил человек из ближайшего окружения президента и заверил, что 31 августа лично передаст главе Кремля письменное приглашение.

Эта новость прогремела «как гром среди ясного неба» и вызвала самые разные реакции у граждан Германии. Общество разделилось пополам на тех, кто поддерживает эту инициативу, и тех, кто её критикует. К дискуссии также подключились политики. Председатель зелёных в районе Рудные горы Ульрике Каль обвинила Хауштайна в том, что он «недостаточно либеральный», раз приглашает президента, который у себя в стране «подавляет протесты силовыми методами».

Коллеги мэра по партии, напротив, поддержали его, приветствуя «любую инициативу, которая приведёт к снижению уровня напряжённости в отношениях европейских стран». Чтобы урегулировать ситуацию на Украине, нужно обсуждать проблемы в ходе переговоров. Визит главы Кремля в Рудные горы может этому поспособствовать, подчеркнула председатель местной СвДП Ульрике Харцер. Впрочем, не исключено, что Путин может просто отказаться, отмечают политики.