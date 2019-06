Мировые СМИ: Путин показал россиянам — он «чувствует, где людям натирает обувь»

На уже 17-й по счёту ежегодной прямой линии, в рамках своего «самого важного имиджевого проекта», Владимир Путин ответил на волнующие россиян вопросы. По наблюдениям некоторых зарубежных СМИ, в этом году чувствовалось, что президент не может дать народу универсальный рецепт решения экономических проблем. Тем не менее, он вновь сумел предстать «последней надеждой» для соотечественников.

В этом году уже 17-я по счёту прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась более четырёх часов, в течение которых глава государства ответил на 81 вопрос из более чем 1,5 млн. в форме телефонных звонков, видео и текстовых сообщений.



По словам иностранных журналистов, к примеру, немецкой газеты Tageszeitung, прямая линия в России — «процесс отработанный». Правда, на этот раз, передаёт NBC News, случилось нечто необычное: на call-центр были совершены и нейтрализованы две мощные хакерские атаки из-за рубежа.



«Отработанная инсценировка», — настаивает, тем не менее, Der Spiegel. Впрочем, как обратил внимание журнал, на экранах студии можно было заметить и «критические вопросы», призванные «оживить искусственную атмосферу». «Те, кто ожидал от Путина сигнала к либерализации, были разочарованы. По внешнеполитическим вопросам Путин высказался и вовсе непривычно лаконично».



Немного о глобальной конкуренции



Внимание президента было направлено на внутренние проблемы страны, так что о международных делах он действительно сказал немного. Вацлав Радзивинович из польской Gazeta Wyborcza отметил, что в этот раз Путин даже «не демонстрировал своё чувство юмора». Так, на просьбу рассказать анекдот про себя российский лидер отказал, объяснив, что сейчас у него «появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше». «Он имел в виду профессионального комика Владимира Зеленского, и во время «Прямой линии» это было не единственное ехидство в адрес президента Украины». Тем не менее Le Figaro углядела, что впервые, «хотя и не напрямую», президент упомянул возможность освобождения украинских моряков, задержанных в инциденте недалеко от Керченского пролива.



Говоря о более глобальных проблемах, Путин предупредил, что потенциальное военное столкновение между США и Ираном станет настоящей «катастрофой», которая лишь усилит нестабильность в ближневосточной регионе. По словам испанской газеты El País, примечательно, что ранее в тот же день силы Тегерана сбили американский беспилотник.



Как заметила The New York Post, на вопрос о возможной «большой сделке» с США по Сирии российский лидер ясно выразился, что Москва «не торгует ни своими союзниками, ни своими интересами, ни своими принципами». При этом Путин заявил, что готов вести диалог с Америкой и президентом Дональдом Трампом, если к этому готовы сами США. Но каких-то больших надежд на улучшение отношений с Вашингтоном ожидать не стоит, потому что даже при очень сильном желании главы Белого дома часть американской политической элиты всегда будет пытаться спекулировать «фейками» и раздувать скандалы вокруг Кремля.



CNBC в своей статье сделал упор на том, что Путин также сравнил американские санкции, действующие в отношении России, с антикитайскими пошлинами США и их нападками на компанию Huawei. По словам президента, таким образом Вашингтон пытается сдержать развитие двух своих глобальных конкурентов. При этом, как отметил Newsweek, объясняя, почему по российскому телевидению показывают так много нового вооружения, президент привёл две поговорки: «хочешь мира – готовься к войне» и «тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Помимо этого, Путин подчеркнул, что по сравнению с конкурентами вроде США, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии у России скромные расходы на оборону, но, несмотря на это, она оказывается на «два-три шага впереди».



Первоочерёдные проблемы



Куда больше внешнеполитических дел страны россиян, стоявших за вопросами к президенту, волновали внутренние проблемы, обсуждение которых заняло намного большую часть прямой линии.



По наблюдениям испанского канала ABC, «с самого начала передачи выявились основные проблемы, волнующие россиян сегодня»: низкие зарплаты, плохое медицинское обслуживание, недостаточная помощь многодетным семьям, ипотека, свалки мусора, злоупотребления на государственной службе, коррупция, опасения, что правительство России изолирует Интернет от остального мира, и длинный перечень вопросов, с которыми власти обещают разобраться на протяжении многих лет, но которые так и остаются нерешёнными.



Дозвониться до прямой линии, по мнению The Daily Telegraph, по-прежнему остаётся для жителей страны «редкой возможностью сходу решить» какие-то местные проблемы. Правда, как заметила газета, в этом году организаторам мероприятия поступило на миллион меньше вопросов, чем в прошлом. По мнению издания, это возможный знак, что россияне «устали от тщательно срежиссированного действа».



Немецкий канал Das Erste сравнивает прямую линию со своего рода ритуалом, но в этом году вопросы показали, что недовольство в народе растёт. На этом фоне президент попытался «преуменьшить эффект санкций». Подкрепляя свои слова цифрами, Путин заявил, что из-за своих штрафных мер ЕС наносит себе больший урон чем России. При этом, как отметила The Times, президент признал, что россияне имеют все основания жаловаться на ухудшение уровня жизни.



«Последняя надежда»



У газеты Sächsische Zeitung сложилось впечатление, что российский лидер «сам не мог поверить, что ситуация настолько плоха». «Традиционно формат нужен для того, чтобы представить его в образе главного решателя проблем в стране. Но реальный рецепт экономического развития 66-летний политик дать не смог», — утверждает издание. Вся передача напомнила Sächsische Zeitung «сеанс групповой терапии», во время которой россияне должны осознать, что всем в стране приходится непросто.



Австрийское издание Der Standard решило, что выступление «опытного Путина на телевизионном марафоне получилось бледным — было нечего нового сказать». Газета констатирует «ощущение стагнации», которое охватило «самый важный имиджевый проект Путина».



Но эти эмоции разделяют не все зарубежные СМИ. К примеру, по мнению швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, российскому президенту всё же удалось предстать «главным по решению проблем» в стране — человеком, «который чувствует, где людям натирает обувь». Кроме того, Путин продемонстрировал свои лидерские качества: он в прямом эфире надавил на вышедших на связь министров и губернаторов, которые, по его мнению, не решили надлежащим образом поставленные перед ними задачи.



По словам Süddeutsche Zeitung, прямая линия «в первую очередь указывает на то, что в стране не работает». Своему окружению и власть имущим Путин показывает, кто в стране главный и что этот главный «на стороне граждан». Неудивительно, что вопросы россиян нередко заканчиваются словами «Вы наша последняя надежда. Помогите нам, Владимир Владимирович!» — отметила французская газета La Croix.



«Вам не надоело быть президентом?» — кто-то под конец прямой линии поинтересовался у российского лидера. «Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок», — привёл Newsweek ответ президента.