El País: из-за масштабного сбоя Аргентина и Уругвай остались без света

Масштабное отключение электричества оставило Аргентину и Уругвай без света, пишет El País. Подача электроэнергии была прервана из-за сбоя в аргентинской энергосистеме.

Аргентина встретила рассвет в потёмках, пишет испанская газета. Массовое отключение света произошло в семь утра по местному времени. В результате вся страна и большая часть соседнего Уругвая остались без электричества. Аргентинские власти пока не нашли объяснения этой беспрецедентной для страны ситуации.

Компания-поставщик электроэнергии Edesur заявила, что причиной отключения стал «масштабный сбой в системе электросетей».

Другая компания Edenor, также работающая в Аргентине, подтвердила эту информацию и уточнила, что пока причины сбоя неизвестны.

«Через три часа электроснабжение, возможно, начнёт постепенно восстанавливаться», — сообщил в компании Edenor.

И действительно по прошествии трёх часов после отключения операторы сообщили о том, что подача электроэнергии потихоньку начала приходить в норму. При этом они подчеркнули, что полного восстановления удастся добиться лишь через несколько часов.

Как отмечает издание, хотя причины отключения пока неясны, однако, возможно, оно было вызвано штормами, которые уже несколько дней бушуют на аргентинском побережье. Они могли привести к сбою подачи электричества с гидроэлектростанций Ясирета и Сальто-Гранде, являющихся сердцем энергосистемы Аргентины и Уругвая.