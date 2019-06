National: сколько продлится «брак по расчёту» России и Китая зависит от США

В настоящий момент Китай и Россия не только поддерживают тесные взаимоотношения, но и планируют развивать их в качестве ответа на давление США, пишет The National. Однако отмечается, что сколько продлится этот союз зависит исключительно от Вашингтона.

В то время как в Лондоне президент США Дональд Трамп вместе с королевой Великобритании Елизаветой II поднимал бокал за «величайший альянс в истории», примерно в 2 тыс. км, в Москве, лидеры других двух держав выстраивали отношения, которые будут иметь «глубокие долгосрочные последствия» для всего мира, пишет The National.



Во время визита к российскому коллеге Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин лестно отзывался о двусторонних отношениях.



«У нас более тесное взаимодействие с президентом Путиным, чем с другими иностранными коллегами. Он мой самый близкий друг», — отметил Си Цзиньпин по итогам переговоров.



Помимо подписания торговых соглашений на $20 млрд и сотрудничества в технологической и военной сферах, китайская компания Huawei займётся разработкой пятого поколения мобильной связи на территории России. Кроме того, товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд, цифру которую уже в следующем году страны планируют удвоить.



С одной стороны, отмечает The National, расширение связей двух стран — ответ на давление США. Так, Трамп настроил против себя Китай торговой войной и попытками не допустить сотрудничества стран Европы с Huawei, и Россию — отстранив её от участия в G7.



Однако сближение Москвы и Пекина вызвано не только этим. Это способ распространения своих идей в мире, где меняется соотношение сил. Так, ещё за год до избрания Трампа Россия обошла Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай. А в 2012 году началось строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», который позволит России направлять в страну ежегодно миллиарды кубических метров газа.



Всё это подтолкнуло директора национальной разведки США Дэна Коутса назвать отношения двух стран самым крепким альянсом с середины 1950-х годов.



The National полагает, что всё это позволит Китаю и России добиться «фрагментации мирового порядка во главе с США».



«Появились новые экономические центры, и повысилась роль региональных валют», — заявил на Петербургском международном экономическом форуме Путин, назвав доллар «инструментом давления» Вашингтона на остальные страны. Однако, как отмечает портал, ни рубль, ни юань пока не способны потеснить доллар с лидирующих мировых позиций.



Вместе с тем Россию и Китай объединяют общие международные интересы. Так, страны сходятся во взглядах на будущее Сирии и Венесуэлы.



Тем не менее союз Москвы и Пекина можно назвать не иначе как «брак по расчёту». «В то время как в настоящий момент они являются геополитическими союзниками, в будущем они легко могут стать конкурентами», пишет The National.



Для этого есть исторические предпосылки. В частности, в 1950-х годах идеологический союз СССР и коммунистического Китая развалился спустя всего десять лет из-за разного видения будущего коммунизма и внутренних различий.



При этом сейчас Китай идёт по пути становления сверхдержавой, наращивая экономическую и военную мощь, а Россия, оставаясь важной военной силой, страдает от тяжёлой экономической ситуации и сокращения населения.



Однако The National отмечает, что то, как будут развиваться отношения Москвы и Пекина целиком и полностью зависит от реакции Вашингтона на их сближение. «В конце концов, обе стороны могли бы многое выиграть, а некоторые браки по расчёту длятся очень долго».