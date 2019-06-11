Tagesspiegel: дело против Голунова закрыто после беспрецедентной волны солидарности

Журналиста Ивана Голунова, расследовавшего коррупционные схемы во властных структурах Москвы, на прошлой неделе задержали по обвинению в хранении наркотиков. Однако волна солидарности оказалась беспрецедентной, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. За Голунова вступились даже прокремлёвские СМИ — а теперь дело против журналиста неожиданно прекращено.

Дело против российского журналиста Ивана Голунова оказалось для Кремля некстати, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Московский журналист-разоблачитель, публиковавшийся в «Медузе», был задержан во время престижного для России события — всемирного экономического форума в Санкт-Петербурге.

На среду, на которую приходится один из важнейших праздников в России, была назначена массовая демонстрация в знак протеста против действий российской полиции. Сегодня, во вторник, дело против Голунова было внезапно прекращено, подчёркивает издание.

Как напоминает немецкая газета, журналиста задержали в прошлый четверг за правонарушение, связанное с наркотиками. После этого Голунова допрашивали с применением насилия. На тот момент репортёру грозил срок 20 лет лишения свободы. Обвинения против Голунова и вопросы, которыми он занимался как журналист, сразу заставили его коллег в Москве забить тревогу. Наркотики ему могли подбросить — подобные провокации правоохранительных органов с целью заставить замолчать репортёров, занимающихся собственными расследованиями, хорошо известны. Обычно они проходят тихо и заканчиваются наказанием тех, в отношении кого ведётся дело.

Однако на этот раз всё вышло иначе, отмечает издание. Волна солидарности с Голуновым оказалась беспрецедентной. Последние три года он работал в «Медузе», российской медиакомпании, из соображений безопасности перенёсшей свой офис в Латвию. Он проводил журналистские расследования и разоблачал коррупционные сети в среде московских властей и предприятий, в том числе занимающихся мусором. Представители этих кругов могли «заказать» задержание Голунова, сообщается в статье.

На протяжении последних дней в Москве можно было услышать версию о том, что дело Голунова может быть своего рода самосудом представителей власти из «второго круга», совершавшимся без договорённости с Кремлём. На это указывает тот факт, что даже такие «послушные Путину» СМИ, как телеканал НТВ, выразили солидарность с Голуновым. В пользу версии о «несанкционированном сверху» произволе говорит нынешнее прекращение уголовного дела, заключает Der Tagesspiegel.