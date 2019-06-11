Tagesspiegel: дело против Голунова закрыто после беспрецедентной волны солидарности

Журналиста Ивана Голунова, расследовавшего коррупционные схемы во властных структурах Москвы, на прошлой неделе задержали по обвинению в хранении наркотиков. Однако волна солидарности оказалась беспрецедентной, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. За Голунова вступились даже прокремлёвские СМИ — а теперь дело против журналиста неожиданно прекращено.
Дело против российского журналиста Ивана Голунова оказалось для Кремля некстати, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Московский журналист-разоблачитель, публиковавшийся в «Медузе», был задержан во время престижного для России события — всемирного экономического форума в Санкт-Петербурге.
На среду, на которую приходится один из важнейших праздников в России, была назначена массовая демонстрация в знак протеста против действий российской полиции. Сегодня, во вторник, дело против Голунова было внезапно прекращено, подчёркивает издание.
Как напоминает немецкая газета, журналиста задержали в прошлый четверг за правонарушение, связанное с наркотиками. После этого Голунова допрашивали с применением насилия. На тот момент репортёру грозил срок 20 лет лишения свободы. Обвинения против Голунова и вопросы, которыми он занимался как журналист, сразу заставили его коллег в Москве забить тревогу. Наркотики ему могли подбросить — подобные провокации правоохранительных органов с целью заставить замолчать репортёров, занимающихся собственными расследованиями, хорошо известны. Обычно они проходят тихо и заканчиваются наказанием тех, в отношении кого ведётся дело.
Однако на этот раз всё вышло иначе, отмечает издание. Волна солидарности с Голуновым оказалась беспрецедентной. Последние три года он работал в «Медузе», российской медиакомпании, из соображений безопасности перенёсшей свой офис в Латвию. Он проводил журналистские расследования и разоблачал коррупционные сети в среде московских властей и предприятий, в том числе занимающихся мусором. Представители этих кругов могли «заказать» задержание Голунова, сообщается в статье.
На протяжении последних дней в Москве можно было услышать версию о том, что дело Голунова может быть своего рода самосудом представителей власти из «второго круга», совершавшимся без договорённости с Кремлём. На это указывает тот факт, что даже такие «послушные Путину» СМИ, как телеканал НТВ, выразили солидарность с Голуновым. В пользу версии о «несанкционированном сверху» произволе говорит нынешнее прекращение уголовного дела, заключает Der Tagesspiegel.
Матч четвёртого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Эстонии стал для голкипера Мануэля Нойера 37-м в составе сборной Германии, в котором ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что не был расстроен отсутствием своей фамилии в заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Отметившись забитым мячом в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Андорры, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 результативных ударов в профессиональной карьере.
Конгресс США принял резолюцию, согласно которой у законодателей появляется возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу.
Бывший главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Игорь Шалимов прокомментировал игру сборной России по футболу в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
После победы над командой Кипра в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года нападающий сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов Английской премьер-лиги.
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов выразил мнение, что бригада арбитров матча четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между подопечными Станислава Черчесова и командой Кипра во главе с итальянцем Марко Ди Белло верно отменила два гола отечественной дружины в первом тайме встречи.
После победы над Кипром в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года со счётом 1:0 главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил профессионализм своих подопечных.
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему он принял решение не задействовать нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой отечественных футболистов со счётом 1:0.
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу подопечных Станислава Черчесова над командой Кипра в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года, который завершился со счётом 1:0.
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба считает, что его команда должна была решать исход поединка отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0) задолго до финального свистка, однако подвела реализация моментов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень организации матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра, который состоялся в Нижнем Новгороде и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с RTS заявил, что отправит американскому лидеру Дональду Трампу новый дуб после того, как стало известно, что дуб, посаженный возле Белого дома в ходе встречи глав двух государств, погиб.
Родственники Бари Алибасова не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя средства для очистки труб «Крот», которым ранее отравился продюсер. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший, комментируя сообщения о намерении семьи продюсера подать в суд на производителя средства для труб.
Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по вопросам освобождения украинцев, заключённых в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. Об этом заявила украинский уполномоченный по правам человека.