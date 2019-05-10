El País: спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что Америка действует ответственно и не занимается ковбойской дипломатией

Прошло уже несколько месяцев, а «чавистский» лидер Венесуэлы Николас Мадуро все ещё сохраняет контроль над страной, при этом союз крупных держав против его «режима» начинает давать трещины, пишет El País.

Так, в среду исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель обвинил США в том, что в рамках венесуэльского кризиса Вашингтон действует «как ковбой». Он также предупредил о том, что в сложившейся ситуации решение может быть только «мирным, демократичным», причём достичь его необходимо путём переговоров.

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью El País отреагировал на это заявление главы МИД Испании, заявив, что Вашингтон на самом деле демонстрирует действуют ответственно, а не ведут ковбойскую дипломатию. Он также выступил в защиту жёсткой риторики Вашингтона на фоне давления со стороны поддерживающих Мадуро стран, таких как Россия и Куба.

Соединённые Штаты не исключают военное вмешательство в Венесуэлу, как об этом уже неоднократно заявляла американская сторона, но они так и не установили красную черту, пересечение которой может привести к активации военного сценария, говорится в статье. Однако при подобном развитии событий у США произойдёт раскол с Канадой и европейскими странами, которые признали Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, но при этом и слушать не хотят о применении военной силы.

Между тем, по словам Абрамса, в Венесуэле уже идёт военная интервенция со стороны Кубы.

«Телохранители Мадуро в Венесуэле — с Кубы, и очевидно, что Россия всё больше втягивается в происходящее в Венесуэле, как это было в случае с недавней отправкой сотни военных. Ошибкой будет думать, что Гуаидо сможет разобраться с русскими и кубинцами, и Соединённым Штатам придётся сыграть в этом свою роль. Ясно дать понять, что у России не будет свободы действия в Венесуэле, — это ответственное заявление, а не ковбойская дипломатия», — подчеркнул Абрамс.