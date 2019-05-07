Новый глава WikiLeaks: всё плохое исходит не только от России

Доказательств тому, что российские спецслужбы сливают информацию WikiLeaks, нет, заявил в интервью Der Spiegel новый главный редактор сайта с разоблачениями Кристин Храфнсон. Он также осудил Запад за демонизацию России, напомнив, что по расходам на оборону она опустилась на шестое место в мире. А вот Саудовская Аравия поднялась на второе. К тому же там людей на площадях обезглавливают, отметил Храфнсон.
Публикация переписки демократов в ходе президентских выборов в 2016 году не была ошибкой, заявил в интервью Der Spiegel новый главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон. «Напротив, если бы мы её не опубликовали, это было бы грубейшим нарушением журналистских принципов. Данные были подлинными и полезными для общественности как раз в преддверии выборов. Предоставлять избирателям доступ к такой информации — это не право журналистов, а их обязанность», — подчеркнул он.
Храфнсон также ответил на обвинения в том, что эту информацию WikiLeaks могли слить российские спецслужбы: «Это не доказано». «Я не фанат Путина. Я вообще скептически отношусь к любой власти. Путинскую Россию за многое обоснованно критикуют. Но, несмотря на всё, согласно последней статистике по расходам на оборону, Россия опустилась на шестое место. Второе место теперь занимает Саудовская Аравия. Несколько дней назад там на общественной площади обезглавили 37 человек. Почему бы нам не скорректировать идею о том, что всё плохое исходит только от России?» — предложил глава WikiLeaks.
Он также подчеркнул, что его организация публиковала документы и о коррупции в России. «В нашей базе данных слово «Путин» встречается 82 940 раз. Мы публиковали информацию о частных фирмах, которые работают на спецслужбы в России. Мы, конечно же, опубликовали бы и данные о Кремле».
Храфнсон также ответил на вопрос, как бы он поступил с информацией, если бы абсолютно точно знал, что она получена из российского источника. «Каждый случай уникален, каждый случай нужно оценивать по отдельности, — объяснил он. — Но хочу, чтобы вы приняли к сведению, что WikiLeaks делает всё, чтобы ничего не знать об источниках своей информации. Для этого мы разработали продвинутую систему, с помощью которой нам можно посылать информацию так, чтобы потом нельзя было отследить её источник».
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