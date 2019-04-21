Neue Osnabrücker Zeitung: немецкие активисты потребовали мира с Россией и отмены санкций

Для участников Форума сторонников мира в немецком Дельменхорсте 70-летие НАТО — не повод для праздника, пишет Neue Osnabrücker Zeitung. «Российская угроза — это миф», — констатировал основной докладчик, активист из Бремена Хорст Отто и потребовал от Запада нормализовать отношения с Россией и отменить санкции.
Немецкие активисты призвали западные страны нормализовать отношения с Российской Федерацией, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.
Для участников Форума сторонников мира в немецком Дельменхорсте 70-летие НАТО — «не повод для праздника», отмечает издание.
В ходе выступления перед собравшимися в центре Дельменхорста демонстрантами основной докладчик форума, активист из Бремена Хорст Отто напомнил о «захватнической войне НАТО» в Югославии. По его словам, под видом «гуманитарной операции» без мандата ООН альянс совершил военные преступления — и всё это при участии ВВС Германии.
С резкой критикой активист из Бремена также обрушился на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса за то, что тот буквально недавно оправдал военную операцию Североатлантического альянса в Югославии.
«Этот человек — откровенный бездарь», — констатировал главный докладчик Форума сторонников мира в Дельменхорсте.
Кроме того, Отто призвал федеральное правительство во главе с Ангелой Меркель вместо увеличения военных расходов продолжать разоружаться и предпринять усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В целом же Запад должен нормализовать отношения с Российской Федерацией и отменить санкции, потребовал активист из Бремена.
«Российская угроза — это миф», — резюмировал участник Форума сторонников мира в немецком Дельменхорсте.
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