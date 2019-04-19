Handelsblatt: Россия приподняла немецкому бизнесу инвестиционное настроение

Несмотря на то что российская экономика переживает сложные времена, немецкие компании продолжают инвестировать в Россию всё больше денег, пишет Handelsblatt. И подобное «инвестиционное настроение» у предприятий из Германии объясняется целым рядом причин, отмечает издание.

Российская экономика переживает сложные времена. Несмотря на это, компании из Германии продолжают инвестировать в Россию всё больше денег, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Согласно данным Бундесбанка, в 2018 году прямые инвестиции предприятий из ФРГ в российскую экономику составили почти €3,3 млрд. Выше показатели были только в период с 2006-го по 2008 год. Таким образом, объём прямых немецких инвестиций в Россию вырос по сравнению с 2017 годом почти на 14%, уточняет автор статьи Матиас Брюгман.

Более того, продолжает журналист Handelsblatt, в 2018 году выросли не только инвестиции, но и объём российско-германской торговли. Он увеличился на 8,4% и составил €61,9 млрд. Как следует из подсчётов Федерального ведомства статистики Германии, по сравнению с 2017 годом объём поставок из Российской Федерации в ФРГ вырос на 14,7% и составил около €36 млрд. Объём же экспорта из Германии в Россию увеличился на 0,6% до €25,9 млрд.

По словам Брюгмана, подобное «инвестиционное настроение» у немецких компаний объясняется целым рядом причин.

Во-первых, тот, кто «в России хочет продавать государству», сам должен инвестировать в Российскую Федерацию.

«Чтобы получить выгодные крупные государственные контракты, иностранные предприятия должны производить в России», — поясняет председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп.

Во-вторых, немецкие компании в Россию «заманивает» подешевевшая за последние годы почти на половину российская валюта.

«Слабый рубль делает привлекательными новые инвестиции в Российскую Федерацию», — цитирует Маттиаса Шеппа автор статьи.

В-третьих, Россия — это как-никак 140 млн потребителей, и она по-прежнему обладает «значительным рыночным потенциалом», отмечает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Ну и наконец, хорошо знакомые с российским рынком немецкие предприятия, по словам Маттиаса Шеппа, попросту «не спешат пугаться санкций и политических проблем».